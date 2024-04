Acroud AB: Acroud meddelar att den riktade kvittningsemissionen inte fullföljs

Styrelsen för Acroud AB (”Acroud”) meddelar att inga aktier tecknats i den riktade kvittningsemission som bolaget beslutade den 17 april 2024. Emissionsbeslutet har därför upphört att gälla.

Styrelsen för Acroud beslutade den 17 april 2024 om en riktad kvittningsemission av 2 358 490 aktier till ett pris om 0,848 SEK per aktie. Emissionen beslutades med anledning av en tilläggsköpeskilling kopplad till Acrouds förvärv av 100 % av aktierna i Swedishsantas Media AB (”Målbolaget”), som genomfördes 2021. Beslutet att emittera nya aktier utgjorde en del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen för aktierna i Målbolaget som Acroud förvärvade från den tidigare aktieägaren i Målbolaget (”Säljaren”). Säljaren har haft möjlighet, enligt överenskommelse mellan parterna, att teckna aktier i bolaget genom kvittning mot den avtalade tilläggsköpeskillingen. Emissionsbeslutet har förfallit med anledning av att Säljaren inte tecknat sig för aktierna i den riktade kvittningsemissionen inom teckningstiden.

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+35699112090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1 E-mail: info@acroud.com Webbplats: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.