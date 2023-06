Acroud erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet för sitt utestående obligationslån

Den 7 juni 2023 initierade Acroud AB (publ) (”Bolaget” eller ”Acroud”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa undantag så som sammanfattat i Bolagets pressmeddelande daterat 7 juni 2023 och som vidare anges i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets och Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) (”Agenten”) webbplatser. Alla termer med versaler som används häri och inte definieras på annat sätt ska ha samma betydelser som tilldelats dem på engelska i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet.

Acroud meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats, att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att cirka 99,24 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för Begäran (Eng. Request). Följaktligen har Agenten idag avslutat det Skriftliga Förfarandet. Begäran godkändes och undantagen däri trädde i kraft idag, 27 juni 2023.

I enlighet med det Skriftliga Förfarandet kommer en medgivandeavgift uppgående till femtio (50) baspunkter av det Nominella Beloppet (Eng. Nominal Amount) av Obligationerna att betalas till Obligationsinnehavarna (Eng. Bondholders) på pro rata-basis på den Slutliga Inlösendagen (Eng. Final Redemption Date) (eller någon annan slutlig Inlösendag (Eng. Redemption Date) dessförinnan) genom Värdepapperscentralen (Eng. CSD) till sådan person som är registrerad som en Obligationsinnehavare på den relevanta Avstämningsdagen (Eng. Record Date) för sådan betalning, förutsatt att Begäran inte har upphävts eller återkallats.

Acroud meddelar även i enlighet med det Skriftliga Förfarandet att Bolaget har beslutat att genomföra den Koncerninterna Omorganisationen Alternativ 2 (Eng. Option 2 Intragroup Restructuring) för att Tillgångsöverföringen (Eng. Asset Transfer) ska vara skatteneutral enligt brittisk skattelagstiftning. Vänligen se meddelandet till det Skriftliga Förfarandet för mer information om den Koncerninterna Omorganisationen Alternativ 2.

För frågor till Agenten kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

