Acroud offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Acroud AB (publ) (”Acroud”) emitterade den 5 juli 2022 seniora säkerställda obligationer 2022/2025 om SEK 225 miljoner kronor (”Obligationerna”). Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på listan för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 23 augusti 2022. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.acroud.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO

+356 7925 4722

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-post: info@acroud.com

Webbplats: www.acroud.com

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att pressmeddelanden i fortsättningen enbart kommer att publiceras på engelska. Kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska. Den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399