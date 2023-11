Acroud publicerar delårsrapport jul-sept 2023: Stärkt balansräkning, minskad skuld och förbättrat kassaflöde

Den 3 augusti 2023 ingick Acroud AB (Acroud) avtal med PMG Group A/S, SMD Group Ltd och Double Down Media Ltd som säljare avseende Acrouds tidigare förvärv av Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd för att reglera 4 miljoner euro av den totala earn-out-betalningen om 9 miljoner euro genom en kontantbetalning om 2,25 miljoner euro samt en skuldsättnings-till-egenkapital-omvandling om 1,75 miljoner euro, betald genom en riktad kvittningsemission av aktier i Acroud.

Samma dag utfärdade Acroud löftesbrev till säljarna avseende den återstående skulden om 5 miljoner euro. Acroud ger säljarna rätt att köpa och säljarna ger Acroud rätt att sälja 40% av det totala antalet aktier i Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd med betalning genom kvittning mot löftesbrev. Säljarna kan utnyttja köprätten och Acroud kan utnyttja säljrätten endast efter att Acroud har återlöst sitt utestående obligationslån 2022/2025 i sin helhet.