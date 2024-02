Acroud publicerar delårsrapport oct-dec 2023: Ett blandat kvartal fullt av aktivitet

Finansella höjdpunkter – Fjärde kvartalet 2023

Intäkterna uppgick till 9 905 (10 019) tusen EUR, vilket var i linje med samma period föregående år.

Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick till1 405 (2 492) KEUR, en minskning med 44% från föregående år, och en ökning med 20% från kvartal till kvartal. EBITDA uppgick till 1 810 (2 342) KEUR, en minskning med 23% på årsbasis och ökade med 92% från kvartal till kvartal.

Resultatet efter skatt uppgick till -8 008 (-20 265) kEUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -409 (564) kEUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 7,2 MEUR.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.046 (-0.15) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0.002 (0.004) EUR.

• New Depositing Customers (NDC) uppgick till 45 627 (84 086) en minskning med 46%.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 688 (1 538) kEUR.

Finansiella höjdpunkter – Perioden 1 Januari–31 december 2023

Intäkterna uppgick till den högsta någonsin på 39 354 (30 905) kEUR, vilket motsvarar en tillväxt om 27% och en organisk omsättningstillväxt om -14.6%.

Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick 6 335 (7 573) kEUR, minskar med 16% från år till år. EBITDA uppgick till 5 457 (7 890) kEUR, minskar med 31% från år till år.

Resultatet efter skatt uppgick till -31 205 (- 18 421) kEUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -2 272 (1 516) kEUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 27,2 MEUR.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.206 (-0.141) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0.015 (0.012) EUR.

New Depositing Customers (NDC) uppgick till 327 921 (186 550), den högsta nivån någonsin och en ökning med 76%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 240 (5 596) kEUR.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Viktiga Händelser Under Kvartalet

Som nämndes i rapporten för tredje kvartalet utsågs Andrzej Mieszkowicz den 24 oktober 2023 till CFO för Acroud. Andrzej tillträdde sin tjänst den 1a november 2023 och ingår nu i koncernledningen. Under de senaste 6 åren har Andrzej Mieszkowicz arbetat för företag inom iGaming-industrin såsom Cherry AB Group, The Mill Adventure och nyligen som CFO för det börsnoterade företaget Lady Luck Games. Andrzej har en magisterexamen i internationell handel från University of Economics and Business i Prag, är en kvalificerad medlem i ACCA och är en auktoriserad revisor.

Under perioden har styrelsen för Acroud, i enlighet med det skriftliga förfarandet (som sammanfattas i bolagets pressmeddelande den 7 juni 2023 och som godkändes den 27 juni 2023), beslutat att genomföra en intern omstrukturering i samband med Acroud Sports Limited och Acroud Media Ltd som omfattar följande två steg:

1. Den 30 november 2023 förvärvade Acroud Media Ltd 100% av stamaktiekapitalet i Acroud Sports Limited från Acroud AB och RIAE Media Ltd i utbyte mot vederlagsaktier. Detta innebär att Acroud Media Ltd nu är den enda aktieägaren i Acroud Sports Limited.

2. Den 31 december 2023 överförde Acroud Sports Limited verksamheten och tillgångarna från sin brittiska filial till Acroud Media Ltd i utbyte mot ett räntefritt koncerninternt låneavtal.

I enlighet med steg 2 ovan är avsikten att fortsätta med en frivillig likvidation av Acroud Sports Limited.

Syftet med denna omstrukturering inom koncernen är att optimera koncernens kostnadsbas genom att skapa en mer smidig och effektiv struktur, vilket förväntas stärka koncernens framtida generering av kassaflöde.

Viktiga Händelser Efter Kvartalet

Efter kvartalet har vi även avyttrat alla våra pokerrelaterade tillgångar. Denna strategiska åtgärd togs mot bakgrund av pokerns minskande popularitet efter dess initiala ökning under COVID-19-pandemin, samt de SEO-utmaningarna.

VD-ord: Ett blandat kvartal fullt aktivitet

Under det fjärde kvartalet har Acroud AB fortsatt att ta tydliga steg strategiska mål, vilket återspeglar vårt åtagande mot hållbar tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare.

Strategiska Framsteg

Vårt beslut att diversifiera verksamheten för tre år sedan har bekräftat sig vara rätt. Med tanke på de utmaningar som traditionell SEO-verksamhet står inför, till följd av förändrade sökmotoralgoritmer och den ökade intåget av AI-teknik, har Acroud framgångsrikt anpassat sin affärsmodell. Idag består vår kärnverksamhet av mediaköp, partnerskap inom media, SaaS-lösningar via vår plattform Voonix, Affiliate-nätverket Matching Visions, och vår streamingverksamhet The Gambling Cabin. Vi har även valt att outsourca vår traditionella SEO-verksamhet, vilket möjliggör förbättrade marginaler och innovation genom externa partners.

När det gäller den förvärvade verksamheten inom media, så finns det fortfarande utmaningar kvar, speciellt när det gäller forecasting eftersom det är en ytterst dynamisk verksamhet som är väldigt beroende på resultaten inom sport. Men med det sagt så kommer vi under Q1 att betala den sista delbetalningen av förvärvet. Och när vi räknar ihop alla delar av denna affär så kommer vi ha betalat mindre än 2x Ebitda för vår del av bolaget. Detta har således varit en av de bästa affärerna vi gjort.

Ytterligare en strategisk förändring som gjordes under Q4 var att flytta fokus till en annan typ av NDC som har högre värde, och naturligtvis likaså en högre anskaffningskostnad. Över till vill vi ha en bra mix av olika NDC därav kommer vi framöver kunna se dessa variationer.

Avyttring av Poker

Efter kvartalet har vi även avyttrat samtliga våra pokerrelaterade tillgångar. Poker har för oss varit en produkt på nedåtgående som tog både fokus och resurser för att försöka bromsa nedgången. Denna strategiska åtgärd togs mot bakgrund av pokerns minskande popularitet efter dess initiala ökning under COVID-19-pandemin, samt de nämnda SEO-utmaningarna.

Organisatoriska Förändringar

Vi är glada att välkomna Andrzej Mieszkowicz som vår nya CFO. Med en imponerande bakgrund inom ekonomistyrning för teknik- och tillväxtbolag, och specifikt inom iGaming-sektorn, har Andrzej redan visat sig vara en värdefull tillgång för Acroud. Hans erfarenheter från ledande positioner hos företag som Cherry AB Group, The Mill Adventure, och Lady Luck Games förstärker vårt team ytterligare och bidrar till vår fortsatta strävan efter effektivitet och lönsamhet.

Avslutningsvis består Acroud nu av en samling bolag med djupgående passion och starka incitament för att driva framgång och skapa värde. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot ökad lönsamhet och stärkt aktieägarvärde.

Häng med på resan!

VD Robert Andersson och CFO Andrzej Mieszkowicz kommer att presentera rapporten, följt av en frågestund idag kl 10:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och webbsänds live via www.acroud.com eller via https://financialhearings.com/event/48817

Webcasten och presentationsbilderna kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com

