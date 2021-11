Apotea vill att fler kvinnor tar plats på den digitala arenan

tis, nov 02, 2021 14:28 CET







Genom samarbete med Female Digital Engineer vill Apotea attrahera och rekrytera fler kvinnliga ingenjörer.

Bild: Pär Svärdson, Vd Apotea

– Apotea vill, genom samarbetet med Female Digital Engineer vara med och inspirera fler kvinnliga ingenjörer att ta plats på den digitala arenan. Vi hoppas hitta fler drivna ingenjörer som vill vara med och utveckla Apotea samtidigt som vi vill visa studenterna vilka spännande möjligheter som finns hos bolag som vårt, säger Pär Svärdson, vd Apotea.

Female Digital Engineer är ett utvecklingsprogram för kvinnliga civilingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning, med syfte att fler kvinnor ska utveckla och driva digitaliseringen i näringslivet. Programmet är en unik mötesplats mellan kvinnliga ingenjörsstudenter och svenskt näringsliv. Genom exklusiva möten med partnerföretagen får deltagarna en djupare insikt om deras verksamhet och utmaningar, samtidigt som de upptäcker de spännande karriärmöjligheter som finns inom digitalisering.

– Med Apoteas starka strategi för innovation och hållbarhet samt som pionjärer inom apoteksbranschen känns det fantastiskt roligt att ha dem med som partner i programmet, säger Cecilia Västgård, projektledare för Female Digital Engineer. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att fler kvinnor ska söka sig till roller inom digitalisering.

Ansökan till Female Digital Engineer 2022 öppnade den 1 november och stänger den 5 december 2021. Ansökan sker via Female Digital Engineer hemsida: www.femaledigitalengineer.se







