B3 bjuder in till presentation av delårsrapport för de första nio månaderna 2021

B3 Consulting Group AB (publ) offentliggör resultatet för januari – september 2021, tisdagen den 9 november 2021 kl 08.00. Samma dag ges möjlighet att ta del av en presentation.

Tisdagen den 9 november 2021 kl 09.00 ges en presentation av resultatet för de första nio månaderna 2021, via webb för investerare, analytiker och media, med VD och koncernchef Sven Uthorn. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås via www.b3.se/ir under rubriken ”Rapporter och presentationer”. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se.

Presentationen kan också nås via www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Katarina Lundqvist, Investor Relations, katarina.lundqvist@b3.se, 0722-16 11 00.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se