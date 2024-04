Betsson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2024

KVARTALET JANUARI – MARS 2024

Koncernens intäkter uppgick till 248,2 (221,9) miljoner euro, en ökning med 12%. Den organiska ökningen var 25%.

Kasinointäkterna ökade med 19%. Sportboksintäkterna minskade med 3% och sportboksmarginalen var 6,6% (8,0%).

EBITDA uppgick till 71,6 (54,3) miljoner euro, en ökning med 32%. EBITDA-marginalen var 28,8% (24,5%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57,9 (43,0) miljoner euro, en ökning med 35%. Rörelsemarginalen var 23,3% (19,4%).

Resultatet efter skatt uppgick till 42,8 (36,6) miljoner euro, motsvarande 0,30 (0,28) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 50,0 (48,8) miljoner euro.

Nettoskulden uppgick till -68,1 (-104,5) miljoner euro.

Antalet aktiva kunder ökade med 15% till 1 281 267 (1 115 641).

VD-ORD

Positiv inledning på året för Betsson – fortsatt hög kundaktivitet och det högsta rörelseresultatet någonsin.

För Betsson präglades första kvartalet 2024 av en fortsatt positiv utveckling med hög kundaktivitet, god tillväxt och stärkt lönsamhet samt nya tillväxtorienterade initiativ. Intäkterna ökade med 12 procent jämfört med föregående års första kvartal och rörelseresultatet ökade med hela 35 procent till en ny rekordnivå, medan rörelsemarginalen stärktes till 23,3 (19,4) procent.

Efter att Argentinas nye president tillträtt genomfördes en devalvering av den argentinska peson i mitten av december med drygt 50 procent, vilket hade en negativ effekt på koncernens rapporterade intäkter i det första kvartalet. Organiskt ökade intäkterna med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Den höga kundaktiviteten drev stark tillväxt i spelomsättning för både kasino och sportspel under kvartalet, med ökningar om 14 respektive 25 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Kasinointäkterna ökade med 19 procent. Sportboksmarginalen uppgick till 6,6 (8,0) procent, vilket var lägre än den genomsnittliga marginalen de senaste två åren och innebar att den höga aktiviteten och ökade spelomsättningen inom sportspel inte fullt ut reflekterades i kvartalets intäkter. Den lägre sportboksmarginalen påverkade särskilt intäkterna i Latinamerika.

Betssons ambition är att skapa långsiktigt stabil vinsttillväxt. Strategin för att uppnå detta bygger på geografisk diversifiering och tillväxtsatsningar inom befintliga marknader, nya marknader, B2B och M&A. Inom befintliga marknader kan det nämnas att varumärket Betsson introducerades på den italienska marknaden i mars, samtidigt som ett samarbete inleddes med den forna superstjärnan inom italiensk fotboll, Francesco Totti. Italien är fortsatt en viktig marknad med stor potential för Betsson. Dessutom gick Betsson live i Cordoba i Argentina under kvartalet, vilket innebär att koncernen nu erbjuder spel under lokala spellicenser i tre argentinska provinser. Inom nya marknader lanserades ett nytt onlinekasinoerbjudande i Belgien genom det förvärvade bolaget betFIRST, baserat på licensen för kategori A+. Licensen möjliggör ett komplett erbjudande inom onlinekasino som inkluderar slotspel, bordsspel och livekasino. B2B är fortsatt ett viktigt strategiskt område där tidigare års investeringar fortsätter att bära frukt och fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet. När det gäller M&A förvärvades i februari en speloperatör med licens i Nederländerna som erbjuder kasinospel via webbplatserna www.goldruncasino.nl och www.goldruncasino.com, och en spelstudio som utvecklar kasinospel. Transaktionen är villkorad av ett godkännande från den nederländska spelmyndigheten innan integrationsarbetet kan påbörjas.

Hållbarhet är en viktig del i Betssons strategi och för andra året i rad sponsrade Betsson Consumer Protection Zone vid spelmässan ICE i London. Denna del av mässan syftar till att öka kunskaperna om ansvarsfullt spelande och alla intäkter från denna del går till organisationer som arbetar med ansvarsfullt spelande.

Efter den positiva inledningen på året ser vi nu fram emot att följa slutspurten av de europeiska fotbollsligorna och cupspelen, innan det är dags för de bästa fotbollslandslagen att mäta krafterna i EM och Copa America i juni och juli. Det råder fotbollsfeber där ute och inom hela organisationen pågår redan en mängd aktiviteter för att säkerställa att Betsson ska kunna leverera ett slagkraftigt spelerbjudande för nya och befintliga kunder under dessa stora mästerskap. Väl mött i sommar!

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Idag klockan 9:00 CEST bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det första kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av CEO Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.



Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/betsson-q1-report-2024

Länk med information om hur man kan delta i telefonkonferensen:

https://financialhearings.com/event/49076

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 klockan 07:30 (CEST).

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS B).