BrainCool AB (publ) – Nordisk studie med Cooral® System accepterad för publicering

Den stora skandinaviska studien om 182 patienter i vilken Cooral® System studerats för att motverka oral mukosit har blivit accepterad för publikation i Bone Marrow Transplantation – Nature (”BMT” https://www.nature.com/bmt/).

Studien har titeln “Efficacy of a novel device for cryoprevention of oral mucositis: a randomized, blinded, multicenter, parallel group, phase 3 trial”. Datum för publicering av studien är dock ännu inte fastställt. BrainCool kommer att kommentera resultaten samma dag som studien publiceras.

Martin Waleij, VD, kommenterar:

– Ännu en viktig milstolpe är nu passerad för vår onkologiprodukt Cooral® System. Den vetenskapliga publikationen i BMT kommer att utgöra ett viktigt underlag dels för den kommersiella lanseringen av produkten, dels för reimbursement-processer samt sist men inte minst i regulatoriska processer för att erhålla marknadsgodkännanden i USA, Japan, Sydkorea och Kina.





