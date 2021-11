Children’s Climate Prize lanserar podcast; Young Minds

tis, nov 02, 2021 17:08 CET









Nu lanserar Telge Energis klimatpris Children’s Climate Prize sin egen podcast. Unga vågar tänka annorlunda och ser möjligheter där andra ser svårigheter. I podcasten Young Minds berättar de själva om vad som driver dem, lärdomar och framtidsutsikter. Programmet leds av Luca Berardi från WWF Youth, en klimatkämpe i all sin rätt. Podcastens samtliga avsnitt finns tillgängliga på bland annat Spotify och Itunes.

Young Minds är en ungdomsledd miljö-, klimat- och hållbarhetspodcast som pratar om stora frågor utifrån den unga generationens perspektiv. Podden är för dig som vill höra allt om climate action med fokus på unga changemakers, entreprenörer, innovatörer och naturvårdare. Ta del av det senaste från unga människor som aktivt jobbar för hållbarhet på olika sätt.

Podcasten leds av 18-åriga Luca Berardi från WWF Sweden Youth och finalist i Children’s Climate Prize 2016 för sitt arbete med ​​Young Animal Rescue Heroes (YARH) i Kenya som ökar medvetenheten om utrotningshotade djur och om vikten av att uppskatta miljön. Han är dessutom musiker, TEDx talare och författare. Luca har sett mycket av världen trots sin unga ålder och är bland annat uppväxt i Italien, Thailand, Rumänien, Kenya och Tanzania.

– IPCC rapporten tidigare i år var ett wake up call för många. Det finns inte tid att vänta, beslut och åtaganden måste tas nu. Nu drar COP26 igång efter att ha blivit uppskjutet pga pandemin, vilket innebär att viktiga beslut också har blivit uppskjutna. Förhandlingarna i år måste därför bli mycket mer ambitiösa. Unga agerar och det blir extra tydligt i podden Young Minds som jag hoppas både ung som gammal kan inspireras av, säger programledaren Luca Berardi.

Podcasten Young Minds är framtagen av Children’s Climate Prize med stöd av prisets grundare Telge Energi. Under 2021 släpps 5 avsnitt i serien som bjuder på inspirerande och hoppfulla samtal. Ämnen som diskuteras är allt från hållbar teknik, rättegångsprocesser, till regnskogens magi. Podcastens samtliga avsnitt finns tillgängliga på Spotify, Itunes m.fl. och avsnitten är ca 15-20 min långa.

Avsnitt:

1. Tackling climate change through soccer in Kenya with Lesein Mutunkei

2. A megaphone for climate and social justice in Amazonas with Fernanda Barros

3. How technology can predict and limit the damage of forest fires with Reshma Kosaraju

4. Tackling climate change in the courtroom with Anjali Sharma

5. Applying artificial intelligence for waste classification to combat climate change with Yash Narayan

Om Children’s Climate Prize

Grundaren Telge Energi tog redan 2015 ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav till Christiana Figueres högsta chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö, och genom priset lyfta ungas röster och inspirera till handling. Det första Children’s Climate Prize delades ut 2016 till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez. Under 2020 instiftade Telge Energi även stiftelsen Children’s Climate Foundation för att skapa långsiktighet för priset.

Prisceremonin hålls årligen i november och de fem finalister som utsetts av årets namnkunniga jury har presenteras var för sig under september och oktober. Vinnarna av Children’s Climate Prize får diplom, medalj och prispengar på 100 000 SEK för att fortsätta utveckla sina projekt.

Läs om finalisterna i Children’s Climate Prize 2021 här.