De är östra Sveriges främsta entreprenörer – siktet är inställt på Monte Carlo

tis, nov 02, 2021 22:11 CET









Under tisdagskvällen utsågs Tjoffe Sjögren från Städarna Sverige AB till östra Sveriges främsta entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under kvällen utnämndes även Anne Kihlgren, Dynamic Code AB, till ”Årets kvinnliga stjärnskott” och Robert Lantz, PLW Elteknik AB, blev ”Årets manliga stjärnskott” och Peter Eckerström, Colmec Holding AB, tog emot pris för ”Bästa internationella tillväxt”.

Tjoffe Sjögren, grundare av Städarna Sverige AB, tog under tisdagskvällen emot utmärkelsen som östra Sveriges främsta entreprenör då regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year avgjordes i Norrköping. I dag är städarna Sveriges näst största hemservicebolag med verksamhet på 25 orter. Över 850 medarbetare hjälper varje månad tusentals privatpersoner och företag med städning och andra hushållstjänster. Tillväxten har gått i snabb takt, men fokuset ligger alltjämt fortfarande på att skapa branschens bästa medarbetarupplevelse.

– I en traditionell bransch står Städarna för kreativitet och nytänkande, förkroppsligat av grundaren själv. Tjoffe är en mycket värdig vinnare och en stor förebild för alla aspirerande entreprenörer i regionen. Jag är helt säker på att han kommer vara med och utmana om slutsegern i Stockholm. Det är trots allt region Östs titel att försvara, säger Eva Schlyter, juryordförande.

Den oberoende jury som korade vinnarna bestod av juryordförande Eva Schlyter, vd Ståhl Invest i Norrköping AB, David Modig, vd Modig Machine Tool AB, Jacob Nilsson, vd Axjo Group AB, Mattias Weinhandl, ägare Weinhandl Holding AB, Peter Hellgren, grundare Consid AB, samt Sara Hillbom, grundare Psykologpartners.

Juryns motivering löd:

”Med en extraordinär kombination av brinnande engagemang, starka värderingar och ett stort hjärta har årets pristagare fått revansch och förändrat en bransch från grunden. Den här entreprenören gör skillnad på riktigt, inte bara med nöjda kunder utan också med sitt stora sociala ansvarstagande för de anställda. Den klimatpositiva multientreprenören, som redan har kommit långt, är bara i början av sin resa.”

Fler framgångsrika entreprenörer prisades under kvällen

Under regionfinalen i Norrköping delades även tre kategoripriser ut. Utmärkelsen ”Årets kvinnliga stjärnskott” gick till Anne Kihlgren från Dynamic Code AB. Robert Lantz, PLW Elteknik AB, utsågs till ”Årets manliga stjärnskott” och SEB:s pris för ”Bästa internationella tillväxt” tilldelades Peter Eckerström från Colmec Holding AB.

Finalen i Norrköping var den första av totalt sex regionfinaler under hösten. Samtliga vinnare från kvällens gala kommer att ställas mot vinnarna från de övriga fem finalerna när den stora Sverigefinalen går av stapeln i Stockholms stadshus i januari 2022. Den nationella vinnaren av huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year representerar sedan Sverige i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från hela världen gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

– Precis som i fjol hade vi ett mycket starkt finalfält. 10 otroligt duktiga entreprenörer som är ledande inom respektive bransch. Det borgar för ännu en storslagen nationell final för oss i regionen. Och kanske även en resa till Monte Carlo i sommar, säger Caroline Andersson, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Öst.

Samtliga jurymotiveringar:

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Tjoffe Sjögren, Städarna Sverige AB

”Med en extraordinär kombination av brinnande engagemang, starka värderingar och ett stort hjärta har årets pristagare fått revansch och förändrat en bransch från grunden. Den här entreprenören gör skillnad på riktigt, inte bara med nöjda kunder utan också med sitt stora sociala ansvarstagande för de anställda. Den klimatpositiva multientreprenören, som redan har kommit långt, är bara i början av sin resa.”

Årets kvinnliga stjärnskott – Anne Kihlgren, Dynamic Code AB

”En visionär entreprenör som kortar ledtider och gör skillnad på riktigt. Hon har från tidigare erfarenheter tagit med sig receptet till att skapa ett exceptionellt snabbväxande företag med individen i fokus och snabbt dragit nytta av sektorns digitala transformation. Nu står hon redo att ta Europa med storm.”

Årets manliga stjärnskott – Robert Lantz, PLW Elteknik AB

”Med ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap driver entreprenören ett framåtriktat utvecklingsarbete för att lösa utmaningar i branschen. Ett vinnande team, med nöjda medarbetare som strävar mot visionen att skapa branschens bästa kundupplevelse, börjar med dess möjligheter, utbildning och vägledning i rätt miljö – ett framgångsrecept från entreprenören som lett till en fantastisk tillväxt.”

SEB:s pris för Bästa internationella tillväxt – Peter Eckerström, Colmec Holding AB

”Med kreativitet, detaljkunskap och långsiktighet har entreprenören nått nya höjder i en bransch där konkurrensen är stenhård. Genom att välja helt egna vägar och med ett tydligt och utmanande hållbarhetsfokus rullar årets pristagare vidare mot nya spännande utmaningar, i en näst intill oändlig marknad.”

Ny samarbetspartner

Till årets upplaga av EY Entrepreneur Of The Year inleder EY ett samarbete med den ideella organisationen Hand in Hand Sweden. Samarbetet grundar sig i en gemensam tro på entreprenörskapet som en avgörande kraft för att stärka individer och samhällen. Målsättningen med samarbetet är att ytterligare lyfta dagens och morgondagens entreprenörer.

För mer information, vänligen kontakta: Isabel Bergström Stacey, projektledare för EY Entrepreneur Of The Year, isabel.bergstrom.stacey@se.ey.com

För mer information: www.eoy.se









Om EY Entrepreneur Of The Year



EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Tävlingen startade i USA 1986 och i Sverige började utmärkelsen delas ut 1995. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En oberoende jury bedömer entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen i Sverige utses även vinnare i kategorierna Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott samt kategoripriset Bästa internationella tillväxt.



Den första entreprenören att ta hem den prestigefulla titeln i Sverige 1995 var Karin Henriksson, då vd på Hogia Institutet AB i Stenungsund. Bland vinnarna genom åren finns entreprenörer från företag som Kopparbergs Bryggeri, Meda, Poolia, New Wave Group, Stadium, Klarna och Netonnet group.

www.ey.com/sv_se/eoy

Om EY



EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.