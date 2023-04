Europeiska spelmyndigheter i samarbete för att bekämpa olagligt spel

Spelinspektionen är tillsammans med 36 andra europeiska spelmyndigheter och motsvarande en del av Gaming Regulators European Forum (GREF). GREF har kommit överens om att öka informationsutbytet och samarbetet för att bekämpa olagligt spel som erbjuds av aktörer utan giltigt licens i respektive land.

GREF betonar vikten av att informera konsumenter om riskerna och om de brister som finns i skyddet för den som spelar på olagliga webbplatser.

Skrivelse från GREF. Declaration of gambling regulators on their concerns regarding illegal operators

Spelinspektionen arbetar aktivt för att höja medvetenheten bland spelare om riskerna med olagligt spel. Det utökade samarbetet inom GREF gör den europeiska spelmarknaden säkrare, bättre och mer rättvis för alla spelare och de aktörer som har en giltig licens.

I Spelinspektionens strategi för att bekämpa olaglig spelverksamhet online prioriteras samarbete med andra myndigheter i Sverige och internationellt för att utbyta information och bekämpa olaglig spelverksamhet.

Spelinspektionens strategi mot olagligt spel-PDF