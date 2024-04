Evolution: Delårsrapport januari-mars 2024

Första kvartalet 2024 (1 kv 2023)

Rörelseintäkterna ökade med 16,7% till 501,5 MEUR (429,6)

EBITDA ökade med 15,2% till 345,8 MEUR (300,2), motsvarande en marginal om 69,0% (69,9)

Periodens resultat uppgick till 269,2 MEUR (251,2)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,27 EUR (1,18)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Evolutions resultat var fortsatt starkt under första kvartalet 2024. Intäkterna uppgick till 501,5 MEUR (429,6) motsvarande en årlig tillväxtökning om 16,7 procent med en EBITDA-marginal om 69,0 procent. Intäktstillväxt i konstant valuta uppskattas till 24 procent i kvartalet. Det känns upplyftande att se hur vårt goda momentum från slutet av 2023 håller i sig även i år.

Intäkterna från livekasinoverksamheten ökade med 19,8 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna ökade med 25,7 MEUR jämfört med föregående kvartal. Trots den goda starten på året är det dock mycket som återstår för att dra full nytta av vår ställning på marknaden och möta den underliggande efterfrågan.

RNG-intäkterna ökade sekventiellt, både jämfört med det föregående kvartalet samt jämfört med samma period föregående år, till 70,1 MEUR under kvartalet. Vi fortsätter att förbättra RNG-verksamheten successivt, både när det gäller takten för spelsläpp och de verktyg som är relaterade till spelen. Vi lägger till och införlivar AI i systeminfrastruktur och verksamhetsmetoder där vi ser att detta kan bidra till effektivitet, bättre analyser eller automatisering. Vi ser nu även tydliga fördelar från OSS-plattformen, då denna börjar ge direkta resultat för våra operatörer. Med sin AI-drivna funktionalitet och globala distribution till de största nätkasinona i världen, är OSS-plattformen redan mycket kraftfull. Vi kommer att fortsätta lägga till egenskaper och fler tillkommer redan senare i år.

Under perioden fortsatte vi att öka vår bordskapacitet för att möta efterfrågan på marknaden, och jag är glad över att säga att fjärde kvartalets framsteg har fortsatt i år. Vi har kontinuerligt snabbat på rekryteringen och gjort bra framsteg när det gäller utbyggnaden av flera studior – sett till helheten har vi nu en mycket bättre balans mellan tillgång och efterfrågan jämfört med föregående år. Under 2024 kommer vi att fortsätta fokusera fullt ut på att utöka leveranskapaciteten. Under detta stadium, när vi fokuserar starkt på att expandera, kommer marginalen inledningsvis att pressas ned. De pågående investeringarna banar dock väg för ökade intäkter framöver. För helåret ligger vår prognos om en EBITDA-marginal på 69–71 procent kvar.

Under 2023 ökade vi takten på lanseringar av nya spel, och vi siktar på att upprätthålla en hög takt även under 2024. Årets första lansering inom livespel var Stock Market, ett enastående spel som utspelar sig i den volatila och spännande finansmarknadsvärlden. Spelarna har snabbt tagit till sig spelet, och det har varit ett starkt släpp under perioden. Under andra kvartalet kommer vi att lansera vårt mest ambitiösa gameshow-spel någonsin – den nyaste, mest spännande och extravagantaste medlemmen hittills i vår Lightning-familj. Inom RNG släppte vi drygt 20 nya titlar under första kvartalet. Vår ambition är alltid hög när det gäller våra produkter och vi siktar på att ge spelarna nya spelupplevelser som ökar underhållningsvärdet och lyfter spänningen till nya nivåer. Livespins-produkterna är ett exempel på en helt ny spelupplevelse som för med sig en ny dimension till onlinekasinovärlden. Jag ser mycket fram emot det kommande året och att få förverkliga ambitionerna i ”det stora produktsprånget”, då vi ska skapa fler ej tidigare skådade spel och spelupplevelser.

Våra produkter har en global publik, och under första kvartalet har vi haft tillväxt i alla regioner, både jämfört med föregående kvartal och jämfört med första kvartalet 2023. Den långsiktiga trenden med stabil organisk tillväxt i Europa och mycket robust tillväxt i Asien fortsätter. I Nordamerika är Fanatics en ny kund, och vi utökade vårt strategiska samarbete med Caesars Digital med ytterligare en studio i New Jersey. Vi tog oss även in i Delaware med vårt slotspelsutbud. Tillväxten i Latinamerika var god jämfört med samma period föregående år, men operatörerna väntar på att reglering ska införas i Brasilien.

En viktig del av vår tillväxtstrategi är den fortsatta expansionen av vårt studionätverk. Som tidigare meddelats lanserade vi en studio i Bulgarien under fjärde kvartalet 2023, och som nämndes ovan kommer vi nu att öppna en ny studio i New Jersey tillsammans med Caesars. Vår studio i Colombia är på gång, och vi kommer även att lägga till en studio i Tjeckien under året.

Evolution är ett växande, starkt, lönsamt bolag som är helt finansierat med eget kapital – på senare år har vår solida ekonomiska ställning gjort det möjligt för oss att behålla vårt fokus under perioder med geopolitisk osäkerhet, en pandemi och snabba ränteökningar. För 2023 föreslår vi bolagstämman en utdelning om 2,65 EUR per aktie. Om man räknar med det nyligen genomförda återköpsprogrammet på 400 MEUR beräknas över 90 procent av 2023 års resultat återgå till aktieägarna. Vi kommer att fortsätta att investera och utöka vår globala verksamhet. Vi kommer till arbetet både hungriga och ambitiösa och ser med spänning fram emot vad mer vi kan uppnå.

Jag vill tacka det fantastiska teamet på Evolution – som nu består av över 20 000 exceptionellt engagerade personer – för den storartade starten på det nya året och för deras bidrag till att säkerställa vår framtida tillväxt. Jag ser fram emot att få se hur vi fortsätter att göra Evolution lite bättre för varje dag under 2024!

Presentation för investerare, analytiker och media

VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 24 april 2024 klockan 9.00 CEST via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Webcast: https://ir.financialhearings.com/evolution-q1-report-2024

Nummer för deltagande på telefon: Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länken nedan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-/användar-ID för att komma åt konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048474

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 klockan 7.30 CET.









Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 20 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.