Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet 2023

Totala intäkter uppgick till 14,5 (11,0) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 8,2 (8,7) miljoner kronor

EBITDA för kvartalet uppgick till 1,5 (2,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 18% (24%)

Spelbehållningen uppgår till 104 (88) miljoner kronor under tredje kvartalet

Q1-Q3 2023

Totala intäkter uppgick till 39,7 (26,3) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 27,8 (21,0) miljoner kronor för perioden

EBITDA för perioden uppgick till 7,5 (2,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 27% (13%)

Spelbehållningen uppgick till 354 (211) miljoner kronor under perioden

Väsentliga händelser under kvartalet

Under kvartalet lanserades Fantasma Games egen plattform för spel, vid kvartalets utgång hade sex spel lanserats på plattformen och fyra aggregatorer integrerats

Spelintäkterna från USA fortsatte att växa under kvartalet och är fortsatt största marknaden

Fantasma Games genomförde ett spelsläpp med flera ledande operatörer i Europa och USA, som Paddy Power i England, BetMGM i New Jersey och Rush Street i Ontario.

Tredje kvartalet

Vi genomförde fyra spelsläpp under Q3, vilket var enligt plan då vi hade färre spelsläpp under Q2. De lanserade spelen är Payday Express, Safari Sun, Divine Dynasty Princess och Lucky Otter. Lanseringarna under kvartalet fokuserades mest mot den amerikanska marknaden och skedde främst genom vår distributionspartner Light & Wonder.

Payday Express levererade särskilt starkt under kvartalet, vilket initialt lanserades exklusivt tillsammans med flera operatörer i Europa och USA, inklusive Paddy Power, PAF, Eurobet och BetMGM. Payday Express hamnade bland Top Performing Games i USA under september månad, enligt Eilers & Krejcik, detta trots att det endast hade gått live med i New Jersey i september samt med ett fåtal operatörer. Detta är ytterligare ett bevis på att våra spel kan konkurrera med de största spelutvecklarna i USA och globalt.

Spel som lanseras med fokus på den amerikanska marknaden tenderar att generera intäkter under en längre period eftersom vi inte går live med alla operatörer från start. Detta skiljer sig från lanseringar via Relax Gaming, där vi går live direkt med flera operatörer och därmed får högre intäkter initialt. Därmed kommer spel som Payday Express och Divine Dynasty Princess, som lanserades under Q3, att introduceras på fler marknader under de kommande 5–6 månaderna, vilket innebär att intäkterna sprids ut över en längre period.

Lucky Otter lanserades på vår egen plattform under Q3 och kommer även att lanseras genom Light & Wonder under Q4 för att nå ut till ännu flera marknader och operatörer.

USA fortsätter att växa

USA står nu för cirka 27 % av våra intäkter. Vi har stora förhoppningar om fortsatt tillväxt då vi har fler operatörer vi förväntar oss att lansera spelen med inom kort samt lanserar fler spel från vår befintliga portfölj av spel på den amerikanska marknaden.

Sociala kasinon fortsätter att växa i betydelse, under Q3 härstammade 13 % av våra intäkter från sociala kasinon. Vi lanserar allt fler spel med fler operatörer och ser stor potential för framtida tillväxt inom segmentet. Hittills har endast spel från vår Relax Gaming-portfolio lanserats på sociala kasinon, men snart kommer vi också att lansera spel som tidigare lanserats med Light & Wonder i USA på denna marknad. Detta kommer att ske genom vår egen plattform och genom en direkt integration med operatörerna. Intäkter från sociala kasinon baseras på en rörlig royalty, så bra spel och positionering är avgörande för att öka intäkterna.

Vi ser också en positiv tillväxt på nya marknader såsom Grekland, Italien, Brasilien och Mexiko. Grekland har snabbt växt från en liten marknad till en av våra topp 10-marknader. Även om tillväxten i Mexiko och Brasilien är betydande, börjar vi fortfarande från låga nivåer. Vi når fler och fler operatörer i Sydamerika och förväntar oss ökad tillväxt på den marknaden framöver.

Även om vi har sett positiva resultat på nya marknader, hoppas vi på ännu starkare framsteg framöver. Vi har ännu inte lanserat med alla operatörer på alla marknader och är fortfarande bara live med en del av vår spelportfölj på vissa marknader, inklusive USA, Italien och Spanien. Vi arbetar aktivt för att lansera fler spel från vår befintliga portfölj på dessa marknader.

Under Q3 introducerade vi spel med cirka 30 nya operatörer. Vårt totala nätverk omfattar nu nästan 280 operatörer och över 1 000 olika varumärken globalt.

Underliggande “long-tail” intäkter har fortsatt att växa och ökade med 81 % jämfört med Q3 2022. Intäkter från nya lanseringar har dock minskat jämfört med föregående år, detta beror delvis på många lanseringar under Q3 föregående år, men också på att en stor del av våra intäkter kom från spelsläpp som gav snabb effekt från start. Majoriteten av spelsläppen under Q3 detta år genomfördes med Light & Wonder, vilket innebär en mer utdragen lanseringsprocess på grund av olika marknader och speciellt i USA där det tar några månader att få spelen godkända och certifierade.

Plattformsutveckling

Vi bibehåller ett högt momentum i utvecklingen av vår egen plattform. Under Q3 lanserade vi fyra spel på vår plattform och planerar att lansera minst ett spel per månad framöver. Integration med operatörer och aggregatorer är en viktig del av uppbyggnaden, och under Q3 slutförde vi vår femte integration med en sydamerikansk aggregator. Det innebär att vi nu kan nå operatörer på fyra olika kontinenter genom vår plattform. Vi har flera större integrationer på gång som vi arbetar intensivt med för Q4 och början av nästa år för att säkerställa en starkare distribution än någonsin tidigare för Fantasma Games.

Spännande avslutning på året

Under det sista kvartalet planerar vi att lansera tre spel: MysticSpells, 24 Star Dream och Wins of Mermaid Multi Power. Detta resulterar i totalt 12 spelanseringar under 2023, i linje med tidigare uppsatta mål. Vi hoppas även kunna lansera ytterligare två spel, som redan har introducerats i Europa, på den amerikanska marknaden under Q4.

Sammantaget så har vi en spännande period framför oss med fortsatt utveckling av vår egna plattform och många intressanta spelkoncept. Vi har skapat starka förutsättningar genom att ha att skapat spel vilka når marknaden via världens ledande operatörer, genom en spelproduktion som håller hög nivå, vilket banar vägen för att fortsätta exekvera och visa på lönsam tillväxt under året och därefter.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är Fantasma Games spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 november 2023 kl. 07:30 CET