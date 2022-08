Fantasma Games: Delårsrapport för kvartal 2 – stark tillväxt under lönsamhet

Fantasma Games presenterar bolagets delårsrapport för andra kvartalet år 2022, 1 april – 30 juni, och kan återigen redovisa det starkaste kvartalet hittills med stark tillväxt och lönsamhet.



Andra kvartalet år 2022

Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (1,5) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 396 procent

Spelintäkterna uppgick till 6,3 (1,5) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 314 procent

EBITDA uppgick till 1,1 (-1,0) miljoner kronor

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,51) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

Grundare Fredrik Johansson tar över rollen som VD

Fantasma Games expanderar till USA, Kanada och Italien

Intäktsrekord i maj

Fantasma Games tillförs 7,2 MSEK i samband med nyttjande av TO1

Väsentliga händelser efter kvartalet

Exklusiv spellansering tillsammans med Flutter Entertainment (LON: FLTR)

VD har ordet

Kvartalet i korthet – lönsam tillväxt

Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (1,5) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 396 procent där spelintäkterna uppgick till 6,3 (1,5) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 314 procent. Den organiska omsättningen, genom Fantasma Games, stod för 5,4 miljoner kronor och förvärvad tillväxt, genom Wiener Games, stod för 2,1 miljoner kronor.

En bidragande faktor bakom Fantasma Games tillväxt var att den totala spelomsättningen ökade till 1 439 (655) miljoner kronor, en ökning om 120 procent, under andra kvartalet samt att spelbehållningen ökade till 84 (23) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 269 procent. Bidragande faktor bakom den högre spelbehållningen än spelomsättning är att spelmarginalen var 5,9 (3,5) procent.

Fantasma Games kan med detta kvartal bevisa styrkan i affärsmodellen genom att kunna uppvisa ett EBITDA om 1,1 (-1,0) miljoner kronor.

Levererar enligt utstakad plan

Andra kvartalet 2022 kan sammanfattas som mycket framgångsrikt och händelserikt, inte bara för Fantasma Games utan för hela koncernen. Trots en turbulent omvärld har vi levererat enligt plan och jag är stolt över att vi kan visa på en tillväxttakt långt över bolagets långsiktiga finansiella mål om 30 %, och detta under lönsamhet, samtidigt som jag med trygghet kan konstatera att vi kommer uppnå vårt mål om att sammanlagt knyta till oss 250 kvalitativa operatörer fram till år 2023.

Under kvartalet har vi kontinuerligt visat på fördelarna med vårt effektiva arbetssätt och streamlinade organisation. Nu kan vi på riktigt skörda frukterna från det arbete vi utfört genom att visa upp fortsatt ökad tillväxt under lönsamhet, samtidigt som vi håller en stabil kostnadskontroll.

Framgångsrika globala lanseringar tillsammans med starka aktörer

Vi har lanserat våra uppskattade spel på nya marknader, däribland flertalet delstater i USA, men också viktiga marknader såsom Kanada och Italien. Utöver global expansion har vi också ökat räckvidden på befintliga marknader, framför allt i Europa, genom nya och utökade samarbeten med operatörer och släpp av efterlängtade uppföljare till tidigare succéspel. Genom detta har vi stärkt både vår marknadsposition och varumärkeskännedom och vi har kunnat presentera exklusiva samarbeten med några av de största aktörerna inom iGaming, såsom BetMGM, Loto-Québec och PAF. Samarbeten med ledande aktörer stärker vårt varumärke samtidigt som det ökar vår räckvidd, intäkter och marknadsandelar, något som är i linje med vår plan.

Starkt momentum och stärkt organisation bäddar för fortsatt tillväxt

Efter att jag tog över som VD i april så har vi valt in nya styrelsemedlemmar: Johan Styren (bl.a tidigare VD på LeoVegas), Antonia Svensson (General Manager på Light & Wonder) samt vår medgrundare Eric Holmberg vilka kommer bidra med viktig kunskap och expertis för att ytterligare accelerera, något som bland annat möjliggörs av den under kvartalet framgångsrika optionsinlösen. Genom detta, och ett starkt team, är vi fullt förberedda att fortsätta utveckla verksamheten vidare och jag ser fram emot att kunna presentera flertalet nya samarbeten och spellanseringar under en snar framtid.

Vårt gedigna arbete under kvartalet har inte bara inneburit att vi slagit tidigare intäktsrekord, utan kan även visa på lönsamhet samtidigt som vi även kan konstatera att vi sedan första kvartalet 2022 ökat spelintäkterna med närmare 50 %. Nu fokuserar vi framåt för att fortsätta utveckla spel i världsklass, samtidigt som vi knyter nya ledande operatörer på världens främsta iGaming-marknader. Jag ser positivt på var Fantasma Games står idag och ser fram emot att fortsätta leverera lönsam tillväxt i många år framöver.

Fredrik Johansson

VD och Grundare Fantasma Games

