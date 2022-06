Fantasma Games går live i Italien och slår nya rekord

Fantasma Games tillkännager idag att bolaget lanserat ett första spel, Bounty Showdown, på den viktiga marknaden Italien genom Sisal (tillhör Flutter Entertainment (FLTR (LON)), som är en utav de ledande aktörerna på den italienska marknaden. Lanseringen sker genom Light & Wonder (tidigare Scientific Games).

Italien är en utav de största spelmarknaderna i Europa och Bounty Showdown, som placerar spelarna i en västern-showdown, är det första spelet som vi valt att lansera då det historiskt mottagits positivt av spelare i Europa.

Vi kommer inom kort gå live med Bounty Shown med fler operatörer samtidigt som att vi avser lansera Wins of Nautilus, vilket hämtar inspiration från Jules Vernes Twenty Thousand Leagues Under the Sea och möjliggör för spelare att ge sig ut på ett undervattensäventyr, vilket varit mycket framgångsrikt tidigare.

Framgent avser vi även att lansera andra delar av vår spelportfölj via Relax Gaming som har som målsättning att gå in på den italienska marknaden under år 2022.

”Det här är ett ytterligare ett stort framsteg för Fantasmas expansionsplan att nå de viktiga reglerade och viktiga marknaderna. Vi räknar med att Italien, tillsammans med lanseringen i USA via BetMGM i maj, skall bli en tillväxtmotor och påverka våra intäkter kortsiktigt, men framförallt synas långsiktigt. Något som redan nu syns då vi återigen slagit rekord i spelbehållning i maj! En bidragande faktor är att vi gått live med BetMGM i USA vilket visar vilken effekt denna marknad har, och kommer visa” säger Fredrik Johansson VD på Fantasma Games.

”Vår strategi för fortsatt tillväxt fokuseras just nu primärt på lansering av spel i USA och Italien för att fortsätta ta viktiga marknadsandelar. Vi har redan levererat en stark början på året på befintliga marknader, och nu har vi tagit steget och levererat på vår uttalade strategi. Koncernens mål ligger fast i att nå 250 kvalitativa operatörer till innan utgången av 2023 och växa oss än större på nya och befintliga marknader, vilket jag känner mig trygg i att kunna konstatera att vi är på god väg att nå”, avslutar Fredrik Johansson, VD Fantasma Games. (nämna tillväxtmål samt geografisk expansion?)

För ytterligare information kontakta Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ) via e-post: fredrik@fantasmagames.com eller telefon: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™ och ELEMENTO uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.