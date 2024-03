Fantasma Games lanserar en uppföljare på tidigare framgångsrika spelkoncept

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget kommer att lansera ett nytt spel, Shadow Summoner Elements, den 28 mars. Lanseringen av spelet sker i samarbete med Relax Gaming, vilket säkerställer att spelet blir tillgängligt hos över 180 operatörer direkt vid lanseringstillfället, såsom LeoVegas, Unibet och Paddy Power. Initialt så kommer Shadow Summoner Elements lanseras på den europeiska spelmarknaden, med planer om en gradvis expansion till ytterligare marknader under året.

Shadow Summoner Elements är en uppföljare av spel som bygger på de tidigare framgångsrika titlarna, Flower Fortunes och Heroes Hunt som satte Fantasma Games på kartan som en innovativ och kvalitativ spelstudio bland de ledande operatörerna i Europa. Shadow Summoner Elements har redan erhållit god respons från de större operatörerna. Spelet innehåller flera matematiska modeller för att skapa så högt spelarengagemang som möjligt genom progression i spelet, något som tidigare visat sig vara framgångsrikt.

”Vi inledde året starkt med en framgångsrik lansering av Wins of Mermaid i februari, och ser vi ser fram emot lanseringen av Shadow Summoner Elements med stor entusiasm och tillförsikt. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och ligga i framkant, detta är ett tydligt bevis på att vi lyckats.

Vi planerar även att lansera fyra spel under andra kvartalet, jämfört med två spel under motsvarande period år 2023, vilket beror på ökad flexibilitet via vår egen plattform som möjliggör en mer skalbar produktion. Plattformen, som lanserades under år 2023, kommer under år 2024 att vara en central knutpunkt i vår strävan att föra Fantasma Games produktion till nya höjder”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

Läs mer om Shadow Summoner Elements här: https://www.fantasmagames.com/project/shadow-summoner-elementals/

