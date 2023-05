Fantasma Games lanserar ett nytt spel med Light & Wonder

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget har lanserat ett nytt spel med Light & Wonder vid namn Wicked Kitty. Spelet kommer initialt att lanseras i Europa och nå majoriteten av de ledande operatörerna, såsom Unibet, Paddy Power och LeoVegas. Fantasma Games har nyligen etablerat nya relationer med ett flertal nya operatörer i bland annat Italien, Nederländerna, Spanien och Portugal vilka förväntas bidra till en ökad räckvidd vid lansering, samt ökad long-tail avseende tidigare spel.

”Vi ser med spänning fram emot den här lanseringen då spelet verkligen är typiskt Fantasma Games, likväl sticker det ut lite extra både beträffande presentation och mekanik. Spelet kommer att vara tillgängligt för alla operatörer i Europa från lanseringsdagen, förutom i Italien, där det kommer att släppas exklusivt med PokerStars och Sisal. Spelet släpps initialt på den europeiska marknaden och förväntas vara tillgängligt för amerikanska operatörer i slutet av juni, beroende på stat, då certifieringstiden kan skilja sig åt. Vi visar genom att nu lansera Wicked Kitty, vilket vi har stora förhoppningar på, att vi ligger i god fas att leverera på våra uttalade mål för år 2023”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

För mer information om Wicked Kitty: https://www.fantasmagames.com/project/wicked-kitty/

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Promethues: Titan of Fire, Magikspell, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland BetMGM, Draftkings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.