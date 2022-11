Fantasma Games lanserar nytt spel genom bolagets största exklusiva spelsläpp på flera marknader

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget kommer genomföra det hittills största exklusiva spelsläppet till utvalda aktörer på den europeiska marknaden. Spelet Prometheus: Titan of Fire lanseras exklusivt hos operatörer den 10:e november i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Finland, Spanien, Belgien, och Portugal.

Tillsammans med Gamesys i Storbritannien, Kindred i Nederländerna och Danmark, ComeOn i Skandinavien, Luckia i Spanien, Gaming1 i Belgien och Solverde i Portugal kommer spelet initialt lanseras exklusivt, för att sedan lanseras globalt via Light & Wonder (tidigare Scientific Games) i slutet av november. Lanseringen blir Fantasma Games största hittills och är en del av bolagets uttalade tillväxtstrategi. Vidare förväntas spelet att under början av nästkommande år lanseras på den amerikanska marknaden.

Spelet tar avstamp i en grekisk gud och har flera progressiva element samt bonusspel. Något som tidigare visat sig fungera mycket väl på de utvalda marknaderna.

”Efter att ha levererat ett rekordkvartal i samband med Q3-22 så är det extra spännande att nu lansera vår största exklusiva release med starka aktörer. Lanseringen av spelet visar på att vi är en högst attraktiv speltillverkare med ett stort nätverk på redan etablerade marknaden. Vi tror att den här lanseringen innebär att vi kan ta ytterligare marknadsandelar på den europeiska marknaden med ytterligare ett starkt spel. Efter lansering i Europa har vi som målsättning att även lansera spelet på den amerikanska marknaden i första kvartalet 2023”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare på Fantasma Games.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.