Fantasma Games lanserar spelportfölj för social gaming med en av de snabbast växande aktörerna på marknaden

Fantasma Games (Nasdaq First North:FAGA) tar steget in på sociala medier och lanserar bolagets fullständiga spelportfölj genom Yellow Social Interactive Ltd (YSI). Samarbetet med YSI innebär att Fantasma Games spel kommer att tillgängliggöras genom YSI:s samtliga sociala mediapplikationer samt via deras sajter, med primärt fokus på USA och Kanada.

”Social Gaming” är en av de största spelformerna i USA, där den främsta aktören ensamt har över 35 miljoner aktiva spelare per månad. Kasinospel på sociala medier innehåller alla element som ett vanligt kasinospel med skillnaden att spelaren inte kan ta ut eventuella spelvinster. Vinsterna används istället för att öppna upp nivåer som ger tillgång till belöningar i spelet.

”Det här är ett jätteintressant spår för Fantasma Games som i och med lanseringen adderar ett helt nytt intäktsben jämte den traditionella distributionen. Vid sidan om att detta förväntas öka bolagets intäkter, så är det ett fantastiskt sätt att nå ut till nya målgrupper och därigenom stärka Fantasma Games varumärke på marknader där vi precis har börjat vår tillväxtresa”, säger Fredrik Johansson grundare och kommersiell chef på Fantasma Games.

Integrerering sker via Relax Gaming och innebär att samtliga spel i Fantasmas spelportfölj kommer göras tillgängliga på YSI:s spelplattform. Inom Fantama Games produktportfölj ingår bland annat spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Elemento och Wins of Nautilus som finns att spela på närmare 200 sajter över hela världen.

OM SOCIAL GAMING

”Social Gaming” är ett begrepp som innefattar spel på sociala mediaplattformar, nätverkssajter och sociala medieapplikationer vilket bland annat inkluderar kortspel och brädspel men också interaktiva videospel. Sociala kasinon, som gör det möjligt för spelare att spela och satsa på kasinospel online, är idag en av de största grenarna inom social gaming. År 2020 uppskattades den globala marknaden för sociala kasinospel till 6,2 miljarder US-dollar och mobilcasinospel var bland de mest inkomstbringande mobilspelsgenrerna i världen 2020.

Om Yellow Social Interactive Ltd: YSI, som grundades 2019, är en snabbväxande social gaming-operatör med kontor i Gibraltar och Ukraina. På kort tid har bolaget etablerat sig som en uppstickare på den sociala gaming-arenan genom att ta marknadsandelar från större aktörer. Med sina sajter och mediapplikationer når man tusentals spelare på attraktiva marknader såsom USA och Kanada.



Om Fantasma Games AB (publ.): Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa ”slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.