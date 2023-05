Fantasma Games lanserar spelportfölj med ett Social Casino på den nordamerikanska marknaden

Fantasma kan idag meddela att bolaget kommer att börja lansera delar av den befintliga spelportföljen om 27 spel med Fortune Coins, ett spelbolag inom Social Casino, baserat i USA. Fyra spel har redan lanserats och fler spel kommer lanseras inom kort.

“Vår nuvarande spelportfölj har redan visat sig vara attraktiv för spelare på den amerikanska marknaden och vi är därför glada över att släppa spel med Fortune Coins, och därmed fortsätta att bredda vår distributionskraft. Fortune Coins är en av de snabbast växande operatörerna inom USA-marknaden för Social Casino, vilket är en marknad under tillväxt. Detta blir ytterligare ett intäktsben för Fantasma Games. Partnerskapet utgör en stark bas för ömsesidig tillväxt, och är ett prov på den skalbarhet som vår spelportfölj besitter, samtidigt som det skapar en än större long tail. Vi ser Social Casino-marknaden som intressant där vi har som målsättning att växa”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare av Fantasma Games.

“We have great admiration for the accomplishments of Fantasma Games, and we believe that combining our respective strengths and expertise can lead to fruitful outcomes. As one of our key partners, we hope Fantasma’s unique slot collection will raise the stakes for our avid slot fans” Yuliya Ivanisova, Head of Partnerships & Marketing at Fortune Coins.

About Fortune Coins:

Owned by Blazesoft Ltd., Fortune Coins is a social casino with sweepstakes elements, dedicated to providing high-quality, free casino-style entertainment to players in the United States and Canada. The Fortune Coins casino sweepstakes model gives registered players an opportunity to win free coins that can be used to play every game in the website library, including casino-style slot games, fish games, and card games. For more information, visit www.fortunecoins.com

