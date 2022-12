Fantasma Games slår nytt rekord under november

Fantasma Games meddelar idag att bolaget når nytt rekord i spelbehållning under november månad om ca 34 MSEK. Bidragande faktorer är bland annat genom framgångsrika lanseringar av Prometheus: Titan of Fire samt vårt senaste spelsläpp, Wins of Winter, som under de två första dagarna levererat rekordsiffror.

“I november 2022 når vi ca 34 MSEK i spelbehållning, vilket innebär en ytterligare rekordmånad under år 2022. Våra framgångsrika spellanseringar i början av året fick en stark start vilket genererat en stabil long tail, likväl har vi introducerat nya spel på marknaden som fått ett mycket bra mottagande. Vi fortsätter vårt hårda arbete att göra spel som uppskattas av både spelare och operatörer vilket skapat ett starkt momentum. Våra förhoppningar är höga om att våra befintliga, och framtida, spellanseringar tillsammans med vår geografiska expansion kommer att bidra till en bra tillväxt framöver“, säger VD Fredrik Johansson.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ)

e-post: fredrik@fantasmagames.com

telefon: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.