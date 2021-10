Follicum kallar till extra bolagsstämma

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 2 november 2021, under adressen Follicum AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller per e-post till pontus.soderberg@lindahl.se.