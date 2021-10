Göteborgsbolagen TYRI och The Techno Creatives i joint venture – TYRI:s digitala lösningar ska bli bäst i branschen

tor, okt 21, 2021 09:55 CET









TYRI, ledande inom belysning för arbetsmaskiner, lanserade förra året INTELLilight – ett intelligent belysningssystem som öppnar nya möjligheter för både användare och installatörer. Den digitala plattformen som möjliggör detta är mycket komplex och relativt ny vilket kräver den bästa kompetensen i världen. Därför går TYRI nu in i en joint venture med The Techno Creatives, som är ledande inom digital innovation. De två göteborgsbolagen är ledande inom sina branscher ska nu tillsammans göra en digital arbetsbelysning som ska skapa helt nya möjligheter och ökad säkerhet inom belysningsbranschen.

INTELLilight har av marknaden tagits emot med öppna armar. Inga switchar i hytten, inga kablar, inga fördefinierade grupper av belysning. För användaren kommer främst möjligheten att dimma ljusen och ändra ljustemperaturen vara tydliga värden. Belysningssystemet som bygger på att belysningen är sammankopplad i ett slutet Mesh-system via Bluetooth ska bland annat kunna styras av en app. En lösning som visade sig vara mer komplex och svårare än vad TYRI från början trodde.

– Vi är experter på belysning och belysningssystem. När vi bestämde oss för att ta in Internet of Things i INTELLilight och systemet skulle styras via en app trodde vi först att vi kunde göra det själva. Vi insåg dock ganska tidigt att det är en oerhört komplex och svår process att ta fram en app som gör det vi vill, att kunna styra all belysning och samtidigt vara väldigt enkel att använda och förstå. I vår frustration kom vi i kontakt med The Techno Creatives och efter samtal med dem förstod vi att det skulle vara omöjligt för oss att själva lösa detta. Det resulterade i en joint venture där vi tillsammans ska utveckla världens mest användarvänliga lösning för belysningssystem. För att göra det lite utmanande ska vi även göra det på rekordtid så att våra kunder så snabbt som möjligt kan tillgodose sig fördelarna med allt som INTELLilight kan erbjuda, säger Christian Wadell, globalt ansvarig för research- och development på TYRI.

The Techno Creatives är en konsultbyrå med expertis inom utvecklandet av digitala tjänster, produkter och även bolag. Deras specialister inom mjukvara, hårdvara, design och strategi hyrs aldrig ut, utan alla sitter på kontoret i Göteborg och i små team löser de kundernas utmaningar. En del av affärsmodellen är att även gå in i olika joint ventures. Denna affärsmodell kräver ett mycket större åtagande, engagemang för alla ingående delar i systemet, samt ett konstant fokus på att balansera kundnytta med det kommersiella. TYRI var ett sånt uppdrag som passade bra in i den modellen. Ett mycket komplext och svårt uppdrag som triggade Techno att anta utmaningen att göra det bättre än vad alla andra gjort tidigare.

– Det här uppdraget är verkligen en utmaning, tidsaspekten är kittlande och att lösa de tekniska utmaningarna kräver att vi tänker långt utanför de ordinarie mönstren. Vi är väldigt taggade och arbetar hårt för att uppfylla de önskemål som finns för systemet och med TYRI:s expertis inom belysning och belysningssystem för arbetsmaskiner blir vi tillsammans ett oerhört starkt team. Det här samarbetet är för oss alla en utmaning och det är då som vi har chansen att göra något riktigt bra, säger Martin Persson, Lead Strategi på The Techno Creatives.

INTELLilight är utvecklat för att skapa en flexibel belysningslösning som anpassar sig efter förarens behov och externa omständigheter (som exempelvis damm och snö). Systemet kan lätt andra ljusstyrka och färgtemperatur för optimal belysning. Dessutom kan man utan en enda extra kabel dragen gruppera och omgruppera sina lampor. En helt flexibel belysningslösning som kan styras med hjälp av sensorer i kompination med fjärrkontroll eller en app.







För mer information eller bilder för fri publicering kontakta:

PeO Axelsson, marknadschef, TYRI Sweden, tfn +46 (0) 705 40 14 12

Martin Persson, Lead Strategi på The Techno Creatives, +46 (0) 708 98 54 43

Anders Ekhammar, pressansvarig, TYRI Sweden, tfn +46 (0) 707 4625 79

TYRI är branschledande inom belysning för terränggående arbetsmaskiner. Vi utvecklar intelligenta belysningslösningar med LED- och halogenteknik. Lösningarna uppfyller de specifika och stränga kraven för tunga fordon, gruvdrift, skogsbruk, byggindustri, jordbruk och materialhantering. TYRI har produktionsanläggningar Sverige, UK och USA. Koncernen omsatte 2020 cirka 400 miljoner kronor.

Taggar: