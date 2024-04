”Idag är det svårare att göra ett bra miljöval än ett dåligt och det vill jag förändra” — fredagsporträttet med Emilia Eriksson

Berätta, hur har din studie- och yrkesbana sett ut hittills?

— Jag har en kandidatexamen i Samhällsplanering från Uppsala universitet och min master i Hållbar stadsutveckling läste jag på KTH. Efter mina studier jobbade jag först som samhällsplanerare och sedan riktade jag in mig mer på miljö och hållbarhet. Efter det har jag jobbat som miljöingenjör och miljösamordnare på tre kommunala bostadsbolag innan jag började på Einar Mattsson i rollen som Miljösamordnare för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB hösten 2023.

Exakt vad gör du i din roll?

– Jag stöttar främst vår nyproduktion i de miljörelaterade hållbarhetsfrågorna. Bland annat har jag hand om certifieringen av våra nybyggda hus i Miljöbyggnad, jag beställer klimatberäkningar, följer upp och hjälper kollegorna att arbeta för att vi ska nå våra miljörelaterade mål och krav. Det kan exempelvis innebära att kolla upp vilka ämnen som ingår i en byggprodukt för att kunna stötta i beslut om ifall denna produkt får användas eller inte.

Hur uppkom intresset för hållbarhet?

– När jag började min kandidatutbildning läste vi ett par kurser kring hållbarhet och jag fick upp ögonen för de miljö- och hållbarhetsrelaterade utmaningar vi skapat och står inför. I och med det kom insikten kring att jag vill arbeta med dessa frågor.

Vad är enklast och svårast med att jobba med hållbarhetsfrågor?

— Det enklaste är att jag känner motivation till att försöka göra skillnad inom hållbarhet. Det svåraste är att det i vissa stunder kan kännas övermäktigt att försöka förändra våra invanda beteenden och synsätt. Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en organisation innebär många gånger att förändringar behöver ske kring hur saker görs. Att få med sig alla på det och att skapa förståelse för varför förändring behövs är en utmaning. Men det är också en stor belöning när vi lyckas.

Vilket bolag tycker du är bäst på hållbarhet inom vår bransch idag?

— Det är svårt att välja ett, men jag blir inspirerad av alla de bolag som tagit fram produkter som har lägre klimatpåverkan. Eller de bolag som lyckats bygga hus med mindre klimatpåverkan med hjälp av innovativa lösningar och smarta produkter.

Vad har du åstadkommit på Einar Mattsson om fem år?

— Jag hoppas att jag kunnat bidra till att vi tagit stora steg framåt i vårt hållbarhetsarbete.

Vilken vision drivs du av?

— Jag vill vara med och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. Det tror jag kan uppnås genom att göra det enklare för oss att göra rätt. Idag är det många gånger svårare att göra ett bra miljöval än ett dåligt, vilket jag vill ska förändras.

Av vem eller vad får du framtidshopp?

— Av alla de som försöker göra skillnad för naturen och för en hållbar framtid. Två sommarprat inom temat som jag verkligen uppskattat och fått inspiration av är de av Alexandre Antonelli och Maria Wolrath Söderberg.

Vad ger dig livsglädje?

— Jag tycker mycket om att vara ute i naturen. För ett par år sedan byggde jag och min partner en camper-van som gett oss många härliga minnen i naturen. Även att vara med min familj och mina vänner ger mig mycket energi.

Vad gör du på fritiden?

– Jag umgås gärna med min familj och vänner. Jag gillar även att hålla på med olika hantverk. Nyligen gick jag en kurs i tufting där jag gjorde en väggbonad vilket var väldigt kul. I tufting använder man en maskin som är en korsning mellan en borrmaskin och en symaskin som man håller i handen och som trycker in garn på en väv och klipper av. Man kan säga att det blir som ett storskaligt broderi.

Du är en berest person. I vilka länder har du varit och vilken är din bästa resa hittills?

— Det har blivit en del länder i både Asien, Europa och Sydamerika. I två år bodde jag i Australien under tiden jag pluggade. Att verkligen få komma in i samhället på en annan plats och att få uppleva naturen och djuren där, det gjorde det till en av mina bästa resor.

Vart går nästa resa?

– I sommar planerar jag att tågluffa och att vandra. Vi gjorde det förra sommaren i österrikiska alperna och denna gång bär det troligtvis av till Dolomiterna i Italien.

Vad läser/lyssnar du på just nu?

— Just nu läser jag både ”Den lodande människan” av Patrik Svensson, som jag verkligen rekommenderar, samt Harry Potter-serien på spanska. Jag har pluggat spanska under ett och ett halvt år och tar mig nu hjälpligt igenom böckerna, just nu är jag på tredje boken där. Det går inte så snabbt, så jag varvar det med annan läsning.

Vilken av dina egenskaper jobbar mest mot dig? Hur hanterar du det?

— Jag är en väldigt morgontrött person och har många snoozande mornar bakom mig. Sedan ett par år tillbaka så har jag använt mig av en app som tvingar mig att gå upp och skanna en streckkod på en bok i köket. Sedan jag började använda den så har det inte blivit något mer snoozande.

– En mer jobbrelaterad egenskap som jobbar emot mig är att jag kan ha svårt att hålla många uppgifter i huvudet samtidigt. Jag hanterar det genom att alltid ha med mig mitt anteckningsblock och att lägga in påminnelser om saker att göra i min kalender. Jag klarar mig inte utan mitt block och min kalender.

Berätta något som inte så många vet om dig.

— Under de senaste tio åren så har jag under fem av dessa år bott i olika typer av kollektiv. Jag gillar gemenskapen man får av att bo med andra, så det har blivit mycket matlagning, spelkvällar och umgänge tillsammans med dem jag bott med.