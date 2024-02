Kindred fortsätter sitt stöd till Women in Tech och temat – ‘Connect, Create, Innovate’

Kindred är för åttonde gången i rad Co-Creating Partner för Women in Tech Sweden och kommer att delta i konferensen den 17 april i Stockholm. Women in Tech Sweden är en ideell organisation, stödd av några av Sveriges största och mest inflytelserika företag som delar organisationens uppdrag att inspirera fler kvinnor att välja och stanna inom tekniksektorn. Årets tema “Connect, Create, Innovate” återspeglas i Kindreds värderingar.

Kindred Group plc (Kindred) stödjer Women in Tech för åttonde året i rad och kommer att delta den 17 april på Waterfront Congress Center som Co-Creating Partner. Årets tema “Connect, Create, Innovate” med det underliggande temat “Crafting Tech with Human Essence” kommer att belysa vikten av hur varje del av kod kan bära spår av mänsklig essens. Women In Tech Sweden har sedan starten 2014 växt till en gemenskap, en plattform och en rörelse och är nu den största techkonferensen i Skandinavien.

“Målet för Women in Tech är att inspirera kvinnor att välja en karriär inom teknik – och att behålla dem som redan är inom branschen, vilket är lika viktigt. Att vara en del av detta evenemang och stödja detta uppdrag är mycket viktigt för oss på Kindred Group. Det finns en anledning till varför vi fortsätter att stödja Women in Tech Sweden – nätverkandet, konversationerna och de personliga mötena är ovärderliga och något vi på Kindred verkligen uppskattar”, säger Prachi Arya, Talent Acquisition Tech Development och Women in Tech-general på Kindred Group.

”Det är så viktigt att vi gör detta tillsammans, att vi arbetar långsiktigt för att prioritera att bygga team med en större mångfald av perspektiv. För vi vet ju att det hjälper oss ta fram bättre och smartare tjänster och produkter. Därför är vi är så glada att Kindred återigen är med oss som en trogen partner på resan mot en mer inkluderande bransch,” säger Åsa Johansen, Director Women in Tech.







