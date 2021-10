Kinnevik: Extra bolagsstämma 2021

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) höll idag extra bolagsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes extra bolagsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik.

Extra bolagsstämman beslutade att anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande beslut om ändring av bolagsordningen genom införandet av två nya slag av incitamentsaktier av serie C 2021 och serie D 2021 som under 2027 är omvandlingsbara till B-aktier, att vederlagsfritt överlåta högst 368 500 incitamentsaktier av serie C 2021 och 368 500 incitamentsaktier av serie D 2021 till Kinnevikanställda som väljer att delta i programmet samt att till marknadsvärde överlåta högst 58 275 incitamentsaktier av serie C 2021 och 58 275 incitamentsaktier av serie D 2021 till den verkställande direktören och seniora medlemmar i Kinneviks investeringsteam vilka erbjuds förvärva ytterligare incitamentsaktier genom en egen investering.

Extra bolagsstämman beslutade vidare att säkerställa respektive åtagande att överlåta incitamentsaktier till deltagarna i det långsiktiga aktieincitamentsprogrammet för 2021 genom att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av incitamentsaktier till en bank och att omedelbart återköpa sådana aktier.

Fullständig dokumentation avseende extra bolagsstämmans beslut finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken “Bolagsstämma” (som finns under avsnittet “Bolagsstyrning”).

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50

Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.