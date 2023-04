Klarna och Reddit släpper lista över de mest populära slitstarka produkterna 2023

För att uppmärksamma Earth Week har Klarna och Reddit sammanställt en lista med de mest populära slitstarka produkterna 2023. Listan baseras på konsumentinsikter från Reddits ‘Buy it for life’-community och lyfter slitstarka produkter med hög kvalitet som är gjorda för att hålla länge. På listan finns bland annat skor från Red Wing, vattenflaska från Klean Kanteen och en ryggsäck från JanSport.

Stockholm, 17 april 2023 – I samband med Earth Week har Klarna gått samman med Reddit för att tillsammans avslöja de mest populära, slitstarka produkterna 2023. Listan baseras på insikter från Reddit-communityn r/BuyItForLife med över 1,4 miljoner prenumeranter. Namnet ‘Buy it for life’ (Köp den för livet) bygger på idén om att köpa slitstarka produkter med hög kvalitet och lång livslängd, vilket hjälper till att minska avfall.

”Med tanke på vårt växande ekosystem av 150 miljoner konsumenter känns det väldigt bra att samarbeta med Reddit och deras community, för att kunna inspirera fler att handla produkter som håller längre, sparar pengar och minskar avfall. Vi på Klarna vill erbjuda våra konsumenter den information och de verktyg som behövs för att ta smarta och medvetna köpbeslut” säger Salah Said, hållbarhetschef på Klarna.

Med hjälp av både manuell analys och ChatGPT har Klarna sökt igenom r/BuyItForLife efter de produkter som omnämnts mest under 2022. Resultatet har filtreras utifrån positiva och neutrala sentiment, vilket har resulterat i ‘Buy It For Life’’-listan 2023. Den består av produkter, oberoende av kategori, som ofta utmärks för att vara slitstarka och hålla länge. Listan inkluderar till exempel en vattenflaska från Klean Kanteen och skor från Red Wing.

“Listan är baserad på upplevelser och omdömen från den allra hårdaste testgruppen, nämligen vanliga konsumenter. I över ett decennium har vi sett ‘Buy it for life’-communityn växa och frodas, och vi är väldigt glada över att samarbeta med Klarna för att dela alla värdefulla insikter som samlats av våra Reddit-användare, som kan inspirera människor till att handla mer medvetet”, säger Yvonne Quinn, Head of International Business Marketing på Reddit.

Buy It For Life-listan 2023 – framtagen av Klarna och Reddit

(utan inbördes ordning)

Kontorstol ”Aeron” (Herman Miller)

Sandaler (Teva)

Hårtrimmer (Wahl)

Vattenkokare (Zojirushi)

Väska (Filson)

Sandaler (Birkenstock)

Set med köksredskap (Le Creuset)

Servis (Corelle)

Kängor (Red Wing)

Kängor (Dr Martens)

Vattenflaska (Nalgene)

Vattenkittel (All-Clad)

Ryggsäck (JanSport)

Termos (Stanley)

Vattenflaska (Klean Kanteen)

Målet är att uppdatera listan varje år, som del av Klarnas långsiktiga engagemang för att hjälpa konsumenter att handla smartare. Initiativet är det senaste av en rad initiativ för att förse konsumenter med verktyg och insikter för att kunna handla mer medvetet, med både plånboken och planeten i åtanke. Förra året lanserade Klarna ett sök- och jämförelseverktyg för att hjälpa konsumenter att hitta bästa pris bland tusentals återförsäljare. Andra funktioner som nyligen lanserats:

Cirkulära kollektioner som lyfter varumärken som erbjuder cirkulära tjänster.

Medvetna modevarumärken som främjar varumärkens miljömässiga och sociala prestationer inom modeindustrin

Uppgraderingar till utsläppsöversikten i Klarna-appen som nu samlar utsläppsdata på produktnivå för mer än 70 miljoner produkter. En av de största satsningarna som gjorts för att öka medvetenheten om koldioxidavtryck. I genomsnitt spårar över 300 000 konsumenter aktivt sitt avtryck genom Klarna varje månad.

Klarna erbjuder också ett donationsverktyg som ger möjligheten att donera direkt i Klarnas app. Detta är en del av Klarnas ’Give one’ initiativ som strävar efter att göra det enklare för konsumenter, återförsäljare och partners att bidra till en friskare planet. Alla dessa hållbarhetsinitiativ bygger på Klarnas tro på att det går att hjälpa konsumenter att ta bättre beslut genom att göra det smidigare att shoppa medvetet.

Läs mer om Klarnas och Reddits ”Buy It For Life”-initiativ här .

Om ‘Buy It For Life’-listan

‘Buy It For Life’-listan av Klarna och Reddit består av några av de mest rekommenderade produkterna av medlemmar i ‘Buy It For Life’ communityn på Reddit under 2022. Listan är inte recenserad av Reddit eller några av varumärkena som finns med på listan. Klarna ger ingen garanti gällande kvaliteten eller hållbarheten på produkterna på listan. Klarna kan komma att få provision av varumärken som finns med på listan.

