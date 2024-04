Klarna och Uber lanserar globalt partnerskap

Stockholm, 24 april, 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, meddelar idag att man lanserar ett globalt partnerskap med Uber. Partnerskapet innebär att miljontals konsumenter erbjuds tillgång till smidiga betalningar med Klarna på Ubers plattformar för transport och matleverans, Uber och Uber Eats.

Partnerskapet inleds i USA, Tyskland och Sverige, och Ubers kunder kan nu använda Klarna för att direktbetala sin nästa resa och matleverans med ett enkelt klick samtidigt som alla köp blir synliga i Klarnas app. Dessutom kan konsumenter i Sverige och Tyskland välja att samla alla köp med Klarnas räntefria månadsfaktura och betala när de får sin månadslön. Detta förenklar betalningen genom att samla flera mindre transaktioner på samma ställe samtidigt som det innebär att konsumenter kan spara pengar genom att undvika räntor och onödiga avgifter.

Under 2023 genomfördes nästan 9,5 miljarder resor med Uber, och enbart under det fjärde kvartalet uppgick antalet resor till i genomsnitt 28 miljoner per dag – mer än en miljon per timme.

“Vårt partnerskap med Uber, en pionjär i branschen, representerar en viktig milstolpe som ger konsumenter smidigare betalningar med mer flexibilitet, även när de är på språng. Konsumenterna kan nu snabbt och säkert direktbetala hela beloppet med Klarna, ett betalsätt som redan står för över en tredjedel av Klarnas globala volymer, och enklare hantera sin ekonomi på ett och samma ställe”, säger Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd för Klarna.

“Klarnas erbjudanden gör det möjligt för våra kunder i USA (direktbetalning), Sverige och Tyskland (direkt och månadsbetalning) att betala för sina resor och leveranser på ett sätt som uppfyller deras unika behov och preferenser. Vi är fast beslutna att förbättra och lokalisera vår betalningsupplevelse, och vårt partnerskap med Klarna hjälper oss att göra just det, samtidigt som vi minskar våra acceptanskostnader”, säger Karl Hebert, Vice President of Payments, Risk, and Identity, Uber.

