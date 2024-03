Klarna rapporterar betydande framsteg inom hållbarhetsarbetet under 2023: utsläppen av växthusgaser minskade med 25 procent, 254 miljoner kronor till planetens hälsa och mer medveten konsumtion

Stockholm, 7 mars, 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, presenterar idag signifikanta framsteg inom hållbarhet från det gångna året. År 2023 använde konsumenter Klarnas innovativa funktioner som ökar medvetenheten för butikernas hållbarhetsarbete och främjar medveten shopping alltmer. Detta ledde till nästan fem miljoner köp från medvetna varumärken. En annan höjdpunkt från det gångna året var den 150-procentiga ökningen av användningen av Klarnas tjänst för att spåra CO2e-utsläpp, vilket visar på en trend mot mer medveten konsumtion. Samtidigt har Klarna framgångsrikt minskat företagets egna utsläpp av växthusgaser med 25 procent och investerat 254 miljoner kronor i initiativ som främjar planetens hälsa.

Klarnas insatser för miljön och samhället understryker företagets ambition om att inte bara minska sitt eget klimatavtryck utan även inspirera till mer medveten konsumtion bland sina 150 miljoner användare och 550 000 anslutna handlare runt om i världen.

Höjdpunkter från Klarnas hållbarhetsarbete 2023 inkluderar:

4,75 miljoner miljömedvetna köp genom teknisk innovation: Under 2023 introducerade Klarna en rad förbättringar till sina produkter och tjänster för att underlätta för sina 150 miljoner konsumenter att fatta mer medvetna inköpsbeslut. Klarnas tjänst för att spåra CO2e-utsläpp, som uppdaterades för att inkludera information för mer än 170 miljoner produkter, lockade till sig 460 000 månatliga användare – en ökning med 150 procent jämfört med föregående år. Dessutom bidrog nya funktioner, inklusive Klarnas sökfunktioner och filter för “hållbarhetsinformation”, en återförsäljningsfunktion i Klarna-appen, betyg på medvetna varumärken som visar varumärkens hållbarhetsprestationer, samt en onlineportal som samlar tjänster för medveten shopping, till att Klarnas kunder gjorde 4,75 miljoner inköp från medvetna varumärken som är kända för sina hållbarhetsinsatser.

Bidrag till planetens hälsa från hundratusentals konsumenter: Under 2023 introducerade Klarna en ny funktion för donationer som en del av sitt åtagande för planetens hälsa med fokus på klimat, människor och biologisk mångfald. Funktionen gör det möjligt för shoppare att lägga till en donation som stöder WRLD Foundations arbete mot att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling när de handlar hos anslutna handlare. Sedan lanseringen i juni 2023 har initiativet fått ett kraftfullt genomslag och över 193 000 konsumenter har hittills bidragit för att samla in mer än 2 miljoner kronor.

25 procent minskning av växthusgasutsläpp: Klarna har under det gångna året gjort betydande framsteg med att minska sina växthusgasutsläpp. Totalt minskade företagets koldioxidavtryck med 25 procent under 2023 jämfört med föregående år, med 66 procent minskning av utsläpp i scope 1 och 2 och en 39 procent minskning av utsläppsintensitet för växthusgaser. Dessa siffror utgör betydande framsteg mot Klarnas 2030-mål att halvera utsläppsintensiteten för växthusgaser från 2019 års baslinje.

254 miljoner kronor öronmärkta för initiativ som främjar planetens hälsa: Klarna har tillägnat 1 procent från varje finansieringsrunda sedan april 2021 till initiativ som främjar planetens hälsa via Give One-initiativet. Detta åtagande resulterade i ett totalt bidrag på 254 miljoner kronor vid slutet av 2023, till stöd för mer än 50 organisationer världen över, inklusive Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Europa och Asien. Höjdpunkter från detta stöd inkluderar planteringen av 3,4 miljoner träd för att återställa viktiga ekosystem, och 900 000 hektar habitat över hela världen påverkades positivt genom organisationer som stöds av Klarna.

“Vi på Klarna engagerar oss i att accelerera handeln på ett sätt som också tar hänsyn till de miljömässiga utmaningar vår värld står inför. Vi har satt ambitiösa interna hållbarhetsmål och, som en global betalnings- och shoppingassistent med 150 miljoner konsumenter och 550 000 anslutna handlare, vill vi nyttja vårt breda inflytande utöver den rent operationella verksamheten. Den här förståelsen driver vårt engagemang för att fortsätta utveckla tjänster som möjliggör mer medveten konsumtion”, säger Alexander Farsan, Head of Climate and Environment, Klarna. “Vi är stolta över Klarnas prestationer under 2023, inklusive de betydelsefulla uppdateringarna av våra tjänster för att spåra CO2e-utsläpp, som bidrog till att de användes 150 procent mer, vår signifikanta minskning av växthusgaser, och de 254 miljoner kronor som öronmärkts för initiativ som främjar planetens hälsa. Vi ser fram emot att fortsätta att göra ett positivt avtryck under 2024.”

Klarna utsågs under 2023 till Sveriges mest hållbara bank av Sustainable Brand Index och mottog flera andra utmärkelser under året, inklusive att tilldelas “Most Disruptive Global Climate Action Initiative” av CSR Excellence Awards, och att erhålla en finalistposition i Reuters Responsible Business Awards inom kategorin Net Zero Transition Award.

Mer information om Klarnas hållbarhetsprestationer under 2023 finns i dess senaste ESG-rapport och ytterligare detaljer om dess hållbarhetsinitiativ finns på www.klarna.com/sustainability.

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 550 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.