Klarna tar smooth betaling til norske Foodora-kunder

Nå utvider Klarna og Foodora sitt samarbeid til fem nye land. Etter et par suksessfulle år som partnere i Sverige, kan også norske kunder ta i bruk Klarnas smoothe og enkle betalingsløsninger når de bestiller mat eller dagligvarer gjennom Foodora.

Den AI-drevne globale betalingsløsningen og shoppingassistenten Klarna har hatt et samarbeid med den nettbaserte mat- og leveringstjenesten Foodora i Sverige siden 2019. Muligheten til å betale med Klarna der, har bidratt til en årlig volumvekst på 30 prosent og 10 prosent årlig vekst i antall unike kunder.

Fra i høst vil de to teknologiselskapene tilby Klarnas fleksible og enkle betalingsløsninger til Foodoras kunder i Norge, Finland og Østerrike. Tjenesten vil også i nær fremtid komme til Danmark og Tsjekkia.

Enklere, mer fleksibelt og gir enda bedre oversikt

– I løpet av de siste årene har Klarna og Foodora jobbet tett sammen for ytterligere å forbedre integrasjonen og kundeopplevelsen for å kunne levere en enda mer smooth checkout-opplevelse. Vi gleder oss til å utvide dette fruktbare samarbeidet utenfor Sverige – for å gjøre det mer fleksibelt og enklere for kunder over hele Europa å ha oversikt over sine utgifter når de bruker Foodoras svært gode leveringstjenester, sier Head of Northern & Central Europe hos Klarna, Dominic Hoffmann.

Velg mellom «Betal nå» eller «Betal senere»

Når et Foodora-kjøp betales med Klarna, kan kundene velge mellom «Betal nå», eller 30 dagers rentefritt fakturakjøp, «Betal senere». Dette gjør det enklere å få oversikt over betalingene, samtidig som du sparer penger på rente og unødvendige gebyrer.

Etterspurt av norske kunder

– Foodora ønsker å gjøre det mulig å kjøpe på forskjellige måter, og at bestillingen skal være så enkel og smooth som mulig. Klarnas lansering med Foodora Sverige har vært en stor suksess som har gitt en stor økning i antall unike kunder. Våre norske kunder har bedt oss om å tilby Klarna som en betalingsmetode, og vi ønsker å levere på denne forespørselen, sier Head of Communication for Foodora i Norge, Mads Blybakken.

Med sine fleksible betalingsløsninger, gjør Klarna det mulig for forbrukere å spare tid og penger samtidig som de får en bedre oversikt over sitt forbruk – spesielt ved å sette sitt eget månedlige budsjett, og få en detaljert oversikt over forbruk i Klarnas app.