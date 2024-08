Klarnas resultat för första halvåret: Samverkande tillväxt genererar 27 % högre intäkter, 1,1 miljarder kronor i vinstförbättring och över en biljon kronor i total försäljningsvolym på årsbasis.

Stockholm, 27 augusti 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, rapporterar idag sina finansiella resultat för första halvåret 2024. Rapporten visar att bruttovinsten i USA ökade med 93 %, vilket resulterade i ett globalt justerat rörelseresultat på 673 mkr.

Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna: “Klarnas massiva globala nätverk fortsätter att expandera snabbt, med miljontals nya konsumenter och 68 000 nya handlare. När våra handlare växer, gör även vi det, vilket återspeglas i en 38 % ökning av intäkterna i USA. Genom att fokusera på hållbar och lönsam tillväxt, samt på att använda AI för att sänka kostnaderna, har vi uppnått ett justerat rörelseresultat på 673 mkr medan vi bygger framtidens handelsnätverk.”

Aggregerade avgiftsintäkter och AI-effektivitet driver långsiktig lönsamhet

AI fortsätter att göra varje medarbetare mer effektiv, vilket hjälper till att driva intäktstillväxt samtidigt som rörelsekostnaderna minskar. De genomsnittliga intäkterna per anställd under de senaste tolv månaderna ökade med 73 %, från 4,0 mkr till 7,0 mkr. På företagsnivå ökade intäkterna med 27 % medan de justerade rörelsekostnaderna förblev oförändrade, vilket ledde till en förbättring av justerat rörelseresultat med 1,1 mdkr, som uppgick till 673 mkr under första halvåret 2024. Nettoresultatet under Q2 var i stort sett på break-even, med en förlust på endast 10 mkr jämfört med en förlust på 854 mkr under Q2 2023.

Framgång på den största och mest konkurrensutsatta marknaden – USA

Klarna fortsätter att stärka sin position i USA, där Q2 markerade det sjunde kvartalet i rad med lönsamhet, och där bruttovinsten ökade med 93 % under första halvåret 2024. Med fler och fler amerikanska konsumenter och handlare som väljer Klarna, växte intäkterna med 38 %. Klarna är nu den föredragna partnern för en fjärdedel av de 100 största amerikanska handlarna. Efter bara fem år har Klarna framgångsrikt återhämtat sin investering i den amerikanska marknaden, vilket visar på den imponerande skalbarheten i Klarnas nätverk.

Imponerande tillväxt – driven av världens största handlare som väljer Klarna

Intäktstillväxten överträffade total försäljningsvolym, då intäkter take rateökade med 21 baspunkter, till 2,54 % under första halvåret 2024, jämfört med 2,33 % under samma period 2023. Detta beror på tillväxten i USA samt genom tillväxten av värdeskapande tjänster för konsumenter, som prenumerationstjänsten Klarna Plus. I år har Klarna ingått och fördjupat samarbeten med industrijättar som Uber, Airbnb och Expedia. Våra 575 000 samarbetspartners har bidragit till att den totala försäljningsvolymen överstigit 1 biljon SEK under de senaste 12 månaderna.

Klarna ska vara tillgängligt vid varje köp

Efter försäljningen av Klarna Checkout har Klarna omdefinierat sina relationer med betalningstjänstleverantörer för att göra sina tjänster ännu mer tillgängliga för handlare och konsumenter. Genom att omforma relationerna med partners som Worldpay och Adobe Commerce blir det möjligt för tusentals fler handlare att erbjuda Klarnas tjänster till miljontals fler konsumenter.

Utmanar bankernas kärnverksamhet: sparande och vardagsekonomi

Med en branschledande NPS-poäng på 75 är Klarna ett av de mest uppskattade och betrodda varumärkena inom finansiella tjänster. Klarna-appen, som har över 31 miljoner månatliga aktiva användare, ger konsumenterna möjlighet att handla när och var som helst. Nya produkter som Klarna Cashback och Klarna Balance erbjuder fler betalningsalternativ, vilket gör det möjligt för kunderna att spara pengar, få cashback-belöningar och återbetalningar, vilket driver lojalitet och frekvent användning.

Den fullständiga rapporten finns här.