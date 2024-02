Kommuniké från extra bolagsstämma i Kindred Group plc

Vid Kindred Group plc:s (“Kindred” eller “Bolaget”) extra bolagsstämma som hölls den 16 februari 2024 (”Extra Bolagsstämman”) var 42,16 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/svenska depåbevis (”SDB”) representerade vid stämman och 99,97 procent av de representerade aktierna/SDB:erna (42,14 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för styrelsens förslag att ändra Bolagets nuvarande stiftelseurkund och bolagsordning för att, bland annat, tillgodose en budgivares rätt till tvångsinlösen. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes det att lägst 75 procent av aktier/SDB som deltog och hade rätt att rösta vid den Extra Bolagsstämman och att lägst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som hade rätt att rösta vid stämman röstade för förslag för att förslaget skulle antas. Då dessa krav inte uppfylldes avser styrelsen att sammankalla en andra extra bolagsstämma (”Andra Extra Bolagsstämman”) inom 30 dagar för en ny omröstning om förslaget att ändra Bolagets nuvarande stiftelseurkund och bolagsordning i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Styrelsens förslag att ändra Bolagets nuvarande stiftelseurkund och bolagsordning kommer att antas vid den Andra Extra Bolagsstämman om mer än 75 procent av aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid Andra Extra Bolagsstämman röstar för förslaget. Skulle mer än hälften av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid den Andra Extra Bolagstämman, räcker det att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

