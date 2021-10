Mandalay Resources Corporation rapporterar att höghaltigt guld upptäckts i Brown-prospektet – 2 km från Shepherd-upptäckten och Youle-gruvan

TORONTO, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om djupborrningsprogrammet som slutförts för Brown-prospektet vid Costerfield-verksamheten (Victoria, Australien).

Borrningshöjdpunkter:

Diamantborrningsprogrammet med 17 hål bekräftar närvaron av ett lovande guldsystem vid Brown-prospektet, 2 km öster om den nuvarande gruvverksamheten vid Youle.

Borrning har identifierat två huvudsakliga mineraliserade trender som uppvisar höghaltiga guldfynd, däribland: 19,5 g/t guld över en sann bredd på 1,01 m i BWN009, däribland; 38,4 g/t guld över sann bredd på 0,51 m; och 19,9 g/t guld över en sann bredd på 1,70 m i BWN023, däribland; 158,4 g/t guld över sann bredd på 0,09 m; och 110,8 g/t guld över sann bredd på 0,16 m



OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar: ”Vi är glada över att kunna rapportera uppmuntrande resultat från vårt pågående testborrningsprogram vid Brown-prospektet som ligger 2 km öster om Shepherd-upptäckten och Youle-gruvan. De senaste resultaten bekräftar betydande guldhalter i breccior från förkastningar längs två mineraliserade trender, som bygger på tidigare höghaltiga resultat som sågs och rapporterades 2020.”

Duffy fortsätter, ”Mineraliseringen över de två trenderna har spårats över en slaglängd på 200 m och 300 m vertikalt. Felix-trenden är förknippad med den historiska grunda Felix Brown-gruvan och tillhörande alluvialbildning som spelade en viktig roll för guldproduktionen under 1890-talet. Den nyligen upptäckta västra trenden är emellertid inte förknippad med de gamla gruvgångarna och var okänd för tidigare utforskare; den är därför fortfarande öppen uppåt från ytan.”

Duffy avslutar, ”En stark ökning av dataupplösning för detta prospekt har gjort det möjligt för oss att förbättra vår förståelse av den strukturella komplexiteten som är förknippad med mineraliserade trender. Vi noterar att de strukturella kontrollerna av Browns mineralsystem kunde liknas vid dem som möjliggjorde bildandet av de närliggande depåerna med miljoner uns guld i Bendigo och Castlemaine. Denna slutsats, tillsammans med vetskapen om att den geologiska miljön för den centrala Costerfield-linjen ligger under den senaste tidens borrningsframgångar, ger ytterligare tillförsikt om att det finns en mer omfattande, höggradig mineralisering på djupet.”

En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här .

Borrningsresultat och tolkning

En tidig framgång uppnåddes i det inledande testborrningsprogrammet med fem hål vid Browns med BWN001 som påträffade 14,5 g/t guld över en sann bredd på 1,27 m under den historiska (ca 1883–1894) Felix Brown-gruvan och banade väg för ett mer detaljerat testprogram. Sedan de två första hålen (22 juni 2020) har ytterligare 20 hål borrats för att identifiera guldmineraliseringens art och omfattning vid Brown-prospektet (fig. 1). Hittills har denna borrning identifierat flera höghaltiga fynd i en sekvens av tätt vikta sandstensdominerade turbiditer genomskurna av tre huvudsakliga överskjutande förkastningar. Guldmineraliseringen är koncentrerad till den mellersta förkastningen inom smala, breccierade och förskjutna förkastningszoner längs två huvudsakliga mineraliserade trender (bild 2).

Fig. 1: Ytkarta över Brown-prospektet, som visar schaktmynningar och spår av borrhål. Koordinaterna finns i GDA95-zon 55:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/838e96da-52d0-4097-b2a2-b9d8e2aa5e6d

Felix-trend

Felix-trenden är en måttligt västsluttande trend som går parallellt med det axiala planet på Browns huvudantiklinal, och längs med ytan på den historiskt utvunna Felix-ådern. Mineraliserade strukturer förknippade med denna trend är vanligtvis brantsluttande breccior med kvarts och stibnit som bildats av förkastningar, med tillhörande ådring i fackverk och breda pyritglorior. Dessa strukturer har utvecklats företrädesvis i veckzoner på Browns huvudsakliga antiklinal, parallellt med den axiella plana klyvningen. Synligt guld förekommer i flera fynd längs denna trend. Mineralisering längs Felix-trenden har identifierats över en vertikal omfattning på 200 m och en slaglängd på cirka 100 m. Guldavvikelse längs denna trend har dock observerats ner till Swallowtail Fault på ett djup av cirka 300 m. En ökning av guldhalten som observerats mellan 1 000 RL och 1 100 RL kan orsakas av samspelet mellan brecciorna och syn-to-post-mineralisering i nordostsluttande förkastningar. Den förväntade potentialen för uppgradering i denna zon visades med ett fynd av den högsta halten hittills vid Brown, bestående av ett intervall med två branta östligt sluttande guldbärande breccior i öster och ådror med kvarts och stibnit med 19,9 g/t guld med spår av antimon över en sann tjocklek på 1,70 m i BWN023 (figur 3 och 4).

Bild 2: Tvärsnitt av Brown-prospektet längs 6200N (gruvnät) som visar huvudstrukturer, mineraliserade trender och förekomster mellan 6300N och 6100N:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/252a13f0-d902-4559-a684-a53b369ee818

Fig. 3: Bilder av borrkärna på BWN023 höghaltiga guldfynd och guldhalter för varje prov:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8f09d07-4a1d-4c30-a48e-79ec62d71d02

Fig. 4: Mikrofotografier av guldkorn i höghaltig guldbärande breccia med kvarts på 110,7 g/t guld (0,16 m sann bredd) i BWN023 vid 223,77 m djup:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d806ea58-36b4-4907-bd1d-d93e394038b5

Västra trenden

Den västra trenden är en i stort sett subvertikal korridor med flera höghaltiga fynd som förekommer i strukturer som har utvecklats över en sekundär antiformell struktur i den västra armen av Browns antiklin. Liksom Felix-trenden kännetecknas fynd av breccior och ådror med kvarts och stibnit och ådror med stora pyritförändringar, och i vissa fall synligt guld. Medan mineralisering längs denna trend har identifierats över en vertikal utsträckning på cirka 100 m, förblir slaglängdens omfattning öppen och dåligt begränsad vid denna tidpunkt. Den västra trenden innehåller höghaltiga guldfynd jämförbara med Felix-trenden, inklusive en breccia med kvarts och stibnit med intensiv pyritförändring på 19,5 g/t guld och 2,4 % antimon över en sann tjocklek på 1,01 m i BWN009 (fig. 5).

Fig. 5: Bilder på borrkärna på BWN009 höghaltiga guldhalter och guldhalter för varje prov:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce48dce-4c28-4969-bb92-b0b35e6e41b5

Gränsförkastningar

Förkastningar som styr de mineraliserade strukturerna vid Brown-prospektet tolkas föregå mineralisering och ta hänsyn till rörelser som orsakas av en förkortad turbidsekvens. Reaktivering av mindre förkastningar under och efter mineralisering har observerats längs dessa strukturer och borrning har identifierat områden med guldavvikelser längs dem. Den högsta halten hittills på en förkastning observerades på Metalmark Fault i BWN008 uppåt i hålet i den västra trenden, som kulminerade i ett fynd på 9,1 g/t guld över en sann bredd på 0,63 m. Mineralisering har också observerats i Swallowtail Fault, den högsta graden är 1,3 g/t guld över en sann bredd på 0,67 m i BWN004. Synligt guld observerades också i Swallowtail Fault i BWN002, vilket bekräftar att förkastningen som gränsar till det mineraliserade brottet i jordskorpan utgör viktiga banor för de mineraliserade vätskorna. Luna Fault, som är den djupare av de tre gränsförkastningarna, uppvisar en intensiv serikalisk förändring som är karakteristiskt för en distal urladdning av guldbärande hydrotermiska vätskor som leder mot en guldrik vätskekälla på djupet.

Framtida riktningar

Brown-prospektets borrningsprogram har visat förekomsten av ett lovande mineralsystem som sträcker sig på djupet vid Brown-prospektet. Ökande nivåer av förkortade veck jämfört med den centrala åderlinjen (Costerfield) har resulterat i bildandet av en stark vätskefångande miljö och följaktligen är fördelningen av mineraliserade breccior från förkastning starkt kontrollerad av veckgeometri och bäddar. Nuvarande tolkning tyder på att denna strukturella arkitektur kan dela likheter med guldfälten Bendigo och Castlemaine, som finns i en liknande strukturell miljö och uppvisar liknande kontroll av mineralisering. Utvidgning av de mineraliserade trenderna i söder, bortom zonen som testas just nu, förväntas baserat på en fortsättning av Browns antiklinal som trendar i nord-sydlig riktning, såväl som närvaron av historiskt bearbetat guldrevsystem längs med Robinson-prospektet slagriktning (pressmeddelande 22 juni 2020). Ett program för jordprovtagning och geokemi pågår för närvarande för att täcka hela den östra korridoren och identifiera förlängningen av det mineraliserade systemet i söder. Dessutom kommer borrningen på ytan längs den östra korridoren att fortsätta under 2022, med inriktning på utvidgningar av djup och slaglängd, inklusive Robinson-prospektet.

Glädjande nog kan mineraliserade breccior i mitten av förkastningen vid Brown-prospektet endast utgöra det mest ytliga uttrycket för ett mycket mer omfattande mineralsystem på djupet. Strukturella och lito-stratigrafiska modeller i distriktsskala tyder på att den geologiska och strukturella miljön i den centrala korridoren kan vara närvarande på ungefär 600 meters djup under den tätt vikta sekvensen av Wapentake Formation-turbiditer. Den djupa fortsättningen av Browns mineralsystem kan därför finnas i samma gynnsamma lito-stratigrafiska miljö som där det finns klassisk Costerfield-liknande mineralisering i Youle- och Cuffley-fyndigheterna. Guldavvikelser i två subvertikala breccior med kvarts under Luna-förkastningen som påträffades i BWN010 ger ytterligare bevis på att en sådan domän kan existera under Brown-prospektet.

Fig. 6: Konceptuellt tvärsnitt över Costerfield och Brown mot norr:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/072223be-a9a1-44a4-b06e-3aa9acb044c2

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

Bilaga

Tabell 1. Betydande fynd i Brown-testborrningsprogrammet

DRILL HOLE ID FROM

(M) TO

(M) DRILL

WIDTH

(M) TRUE

WIDTH

(M) AU

GRADE (G/T) SB

GRADE

(%) AUEQ (G/T)

OVER MIN.

1.8M

MINING

WIDTH SAMPLED STRUCTURE BWN004 101.87 103.22 1.35 0.67 1.3 0.2 0.7 Swallowtail Fault INCLUDING 101.87 102.16 0.29 0.14 4.9 0.7 0.5 BWN004 107.03 109.23 2.20 0.95 1.3 0.5 1.3 Unnamed INCLUDING 107.54 107.72 0.18 0.09 9.7 2.7 0.8 BWN006 31.37 31.75 0.38 0.21 1.5 0.3 0.2 Unnamed BWN006 36.38 36.8 0.42 0.28 2.5 0.0 0.4 Unnamed BWN006 86.19 86.36 0.17 0.16 2.0 0.1 0.2 Metalmark Fault BWN006 147.1 147.97 0.87 0.39 16.9 0.0 3.7 Felix Trend INCLUDING 147.7 147.8 0.10 0.05 125.0 0.0 3.5 BWN007 164.03 164.16 0.13 0.10 3.2 1.0 0.3 Felix Trend BWN007 174.73 175.1 0.37 0.23 0.9 LLD 0.1 Felix Trend INCLUDING 174.85 174.92 0.07 0.04 2.1 LLD 0.0 BWN007 176.26 179.88 3.62 0.94 0.5 0.1 0.3 Felix Trend INCLUDING 176.9 177.43 0.53 0.14 2.1 0.1 0.2 BWN008 122.87 123.54 0.67 0.63 9.1 2.3 5.0 Metalmark Fault INCLUDING 123.14 123.54 0.40 0.37 15.1 3.5 4.7 BWN008 143.33 143.77 0.44 0.41 3.4 0.6 1.1 Unnamed INCLUDING 143.33 143.42 0.09 0.08 15.9 2.6 1.0 BWN008 168.62 171.47 2.85 1.63 0.5 0.4 1.3 Unnamed INCLUDING 168.62 168.75 0.13 0.07 2.3 0.2 0.1 BWN008 204.15 206.57 2.42 1.68 0.8 0.1 1.0 Felix Trend INCLUDING 205.87 206.18 0.31 0.22 4.2 0.2 0.6 BWN008 212.64 214.38 1.74 1.64 3.8 0.3 4.0 Felix Trend INCLUDING 212.52 213.79 1.27 0.25 18.4 0.0 2.6 BWN008 271.02 271.3 0.28 0.25 3.6 LLD 0.5 Unnamed BWN009 261.18 261.29 0.11 0.08 8.1 0.0 0.4 Felix Trend BWN009 271.15 271.24 0.09 0.08 1.2 0.2 0.1 Felix Trend BWN009 283.04 283.52 0.48 0.51 1.2 0.2 0.5 Western Trend BWN009 289.82 292.29 2.47 1.89 0.8 0.2 1.2 Western Trend INCLUDING 289.82 289.94 0.12 0.09 3.9 2.1 0.4 BWN009 313.51 314.78 1.27 1.14 3.3 0.8 3.2 Western Trend INCLUDING 313.75 313.87 0.12 0.11 17.3 0.5 1.1 BWN009 347.36 348.5 1.14 1.01 19.5 2.4 14.1 Western Trend INCLUDING 347.36 347.94 0.58 0.51 38.4 4.6 13.9 BWN010 76.22 77.34 1.12 0.99 0.4 LLD 0.2 Western Trend INCLUDING 76.9 77.12 0.22 0.19 1.8 LLD 0.2 BWN010 100.38 100.51 0.13 0.08 7.8 LLD 0.3 Western Trend BWN010 374.34 374.52 0.18 0.18 0.2 LLD 0.0 Swallowtail Fault BWN010 426.95 427.91 0.96 0.80 0.7 LLD 0.3 Unnamed INCLUDING 427.02 427.1 0.08 0.07 3.3 LLD 0.1 BWN011A 146.96 148.9 1.94 1.59 0.4 LLD 0.3 Unnamed INCLUDING 146.96 147.13 0.17 0.14 1.5 LLD 0.1 BWN011A 255.4 255.53 0.13 0.10 29.4 0.1 1.7 Western Trend BWN011A 348.13 350.65 2.52 1.78 0.4 0.5 1.6 Felix Trend INCLUDING 348.13 348.73 0.60 0.47 1.3 0.6 0.7 BWN012 22.5 23.36 0.86 0.55 10.1 LLD 3.1 Unnamed INCLUDING 22.84 23.36 0.52 0.33 14.8 LLD 2.7 BWN013 346.07 346.18 0.11 0.04 2.3 LLD 0.1 Felix Trend BWN015 426.95 427.91 0.96 0.83 0.7 LLD Unnamed INCLUDING 427.02 427.1 0.08 0.07 3.3 LLD 0.1 BWN019 88.26 88.96 0.70 0.24 3.2 LLD 0.4 Felix Trend BWN019 95.26 95.47 0.21 0.07 12.1 LLD 0.5 Felix Trend BWN019 125.98 126.54 0.56 0.46 20.9 LLD 5.3 Felix Trend BWN020A 105.63 105.91 0.28 0.07 3.3 0.6 0.2 Unnamed BWN020A 107.88 110.23 2.35 1.93 1.0 0.5 2.2 Unnamed INCLUDING 108.39 108.53 0.14 0.11 6.7 4.0 1.0 BWN020A 134.85 137.6 2.75 1.74 1.2 0.3 1.8 Unnamed INCLUDING 135.35 135.8 0.45 0.32 4.3 LLD 0.8 BWN020A 187.36 190.42 3.06 0.79 2.0 0.3 1.2 Western Trend INCLUDING 189.29 189.53 0.24 0.06 23.4 2.8 1.0 BWN020A 256.54 261.63 5.09 1.74 0.5 0.0 0.5 Western Trend INCLUDING 260.11 260.3 0.19 0.06 3.6 LLD 0.1 BWN021 243.94 248.09 4.15 1.74 1.3 0.3 1.9 Western Trend BWN022 294.05 297.09 3.04 1.74 1.1 0.1 1.2 Western Trend BWN023 221.09 222.95 1.86 1.70 19.9 0.0 18.9 Felix Trend INCLUDING 221.09 221.19 0.10 0.09 158.4 LLD 7.9 INCLUDING 222.77 222.95 0.18 0.16 110.8 0.0 9.9 BWN023 224 224.19 0.19 0.05 16.5 LLD 0.5 Felix Trend

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Sb price per 10kg x Sb processing recovery Au price per g x Au processing recovery

Använda priser och utvinning: Au $/uns = 1 760; Sb $/t = 12 800; Au-utvinning = 93 % och Sb-utvinning = 95 %

2. LLD betecknar en mängd antimon som inte kan upptäckas. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %

3. Kompositer som inte tolkas som är kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq anses inte vara signifikanta och registreras inte här.