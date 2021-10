Meddelande om stabiliseringsåtgärder – Storskogen Group AB

tor, okt 21, 2021 19:00 CET







Carnegie Investment Bank (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Storskogen Group AB:s (publ) (”Storskogen” eller ”Bolaget”) B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Som meddelades i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm kommer Carnegie att agera som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan komma att genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än vad som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under upp till 30 dagar från den dag då handel i B-aktierna inleds på Nasdaq Stockholm.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti för att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än 38,50 kronor. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja en övertilldelningsoption för att täcka eventuell övertilldelning eller korta optioner och övertilldela B-aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts.

Carnegie har, i egenskap av Stabiliseringsmanager, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, i enlighet med nedan. Stabiliseringsåtgärd har även vidtagits den 6 oktober 2021 såsom anges i Bolagets pressmeddelande den 13 oktober 2021. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (telefonnummer: +46 8 5886 8842)

Stabiliseringsinformation Emittent: Storskogen Group AB (publ) Instrument: B-aktier (ISIN: SE0016797732) Ticker: STOR B Stabiliseringsmanager: Carnegie Investment Bank AB (publ) Erbjudandestorlek: 348 034 945 B-aktier Erbjudandepris 38,50 kronor (SEK) per B-aktie

Stabiliseringsåtgärder Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats 2021-10-14 227 633 38,5000 38,5000 38,5000 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare

Tel: +46 73 – 920 94 00

E-mail: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO

Tel: +46 73 – 988 44 66

E-mail: lena.glader@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer

Tel: +46 70 – 455 58 81

E-mail: michael.metzler@storskogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 19:00 CEST.

