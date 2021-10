Nordic Paper skjuter på möjligt investeringsbeslut för Bäckhammar

ons, okt 27, 2021 19:30 CET









Nordic Papers styrelse har idag beslutat att skjuta på ett möjligt investeringsbeslut rörande den inledande delen i en expansion av produktionsanläggningen i Bäckhammar till dess att ett produktionstillstånd för hela expansionen erhållits och villkor kopplade till detta tillstånd är klarlagda. Bolagets nuvarande bedömning är att ett nytt produktionstillstånd kan komma att erhållas tidigast i början av 2023.

Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen vid anläggningen i Bäckhammar. Expansionsplanen består av tre delar, ett nytt renseri för ökad flexibilitet gällande råvaruanskaffning, miljörelaterade investeringar samt investeringar för ökad massa- och pappersproduktion. Under de senaste månaderna har bolaget arbetat intensivt med förprojektet för den första delen i investeringsplanen, uppförandet av ett nytt renseri. Utkomsten av det genomförda förprojektet är att denna del av investeringsplanen inte når upp till bolagets tidigare antaganden avseende lönsamhet utan är beroende av ökade produktionsvolymer. Detta innebär att för att det ska vara möjligt att fatta ett investeringsbeslut behöver ett nytt produktionstillstånd föreligga och de villkor som kommer med ett nytt produktionstillstånd vara kända.

Bolaget lämnade under tredje kvartalet 2020 in en ansökan om nytt produktionstillstånd för utökad produktion i Bäckhammar till Mark- och miljödomstolen. Bolaget har efter ansökan lämnades in uppmanats att inkomma med tekniska kompletteringar i ärendet i en större omfattning än förväntat. Nordic Paper gör nu bedömningen att ett nytt produktionstillstånd tidigast kan komma att erhållas i början av 2023.

