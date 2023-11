Oddsen på Jannes nästa jobb och hans efterträdare

Janne Andersson gjorde sin sista match i söndags när Sverige besegrade Estland. Nu visar oddsen från Unibet vilken som blir Jannes nästa destination och vem som tar över rodret som förbundskapten för herrlandslaget.

Efter drygt sju år har Janne Andersson tackat för sig och under onsdagen mötte han för sista gången pressen i sin roll som förbundskapten. Frågan är nu vad “Fotbollsarbetaren från Halmstad” ska hitta på härnäst. Enligt oddsen från Unibet lutar det åt att Janne styr kosan mot Saudiarabien eller Quatar.

Spekulationerna kring vem som ska ta över landslaget efter Janne är också i full gång och här finns det en solklar oddsfavorit: Häckentränaren Per-Mathias Högmo som tidigare har varit förbundskapten för både Norges dam- och herrlandslag.

– Per-Mathias Högmo är just nu storfavorit att axla rollen förbundskapten för herrlandslaget och spelas till låga 1,85 gånger insatsen. Vilket som blir Jannes nästa jobb är inte lika säkert, men oddsen pekar på en saudiarabisk eller qatarisk klubb, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Oddsen på Janne Anderssons nästa jobb som huvudtränare

Något saudiarabiskt lag 2.50

Klubblag i Qatar 5.00

Halmstads BK 10.00

IFK Norrköping 10.00

Any MLS Club 15.00

IFK Göteborg 15.00

Något landslag 21.00

AIK 31.00

BK Häcken 31.00

Djurgårdens IF 31.00

Hammarby IF 31.00

IF Elfsborg 31.00

Malmö FF 31.00

Oddsen på nästa ordinarie tränare för herrlandslaget

Per-Mathias Högmo 1.85

Jens Gustafsson 10.00

Jimmy Thelin 10.00

Kim Bergstrand & Thomas Lagerlöf 15.00

Henrik Rydström 15.00

Henrik Larsson 21.00

Fredrik Ljungberg 21.00

Olof Mellberg 21.00

