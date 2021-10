Rekordstort intresse för Halloween på Furuvik

ons, okt 20, 2021 10:00 CET







På lördag öppnar Halloween på Furuvik och intresset är rekordstort! Det har redan sålts över 10 000 biljetter och i år bjuds gästerna på fler upplevelser än någonsin! Bland nyheterna hittar man Greve LéMuurs mysterium, Stigen, Zombie-Expressen och Hemsökta gården. För de riktigt modiga lanseras också en helt ny skräckupplevelse – Horror Nights!

Förra året satte pandemin stopp för Furuviks Halloweenfirande, men nu på lördag slås portarna äntligen upp till 8 dagar av mysrys i parken för hela familjen. I år finns en mängd spännande nyheter för både yngre barn och modigare besökare, så som Greve LéMuurs mysterium, Stigen, Stenskogens häxor och Zombie-Expressen, där de sista tågvagnarna är extra läskiga och lämpar sig bäst för de riktigt modiga. Man får inte heller missa den nya eldshowen på Stora Scen. Intresset för biljetterna har varit rekordstort och hittills har redan över 10 000 biljetter sålts, att jämföra med 650 biljetter samma period 2019.

För alla verkliga skräckälskare lanseras dessutom en riktigt skrämmande nyhet – Horror Nights. Under tre kvällar efter att parken stängt sitt ordinarie Halloweenfirande, öppnar vi portarna på nytt och bjuder in till en mörkare upplevelse där skräcknivån är maxad och åldersgränsen är rekommenderad från 13 år. På Creepy Carnival kommer man att möta ett kringresande gycklarsällskap med onda uppsåt och den nya upplevelsen Stigen förvandlas till en promenad genom skogen där ren och skär ondska lurar i mörkret. Kl. 20.00 och kl. 22.00 bjuder vi dessutom på Horror Nights Creep Show på Stora Scen.

– Efter att ha gått miste om vårt Halloweenfirandet 2020 ville vi verkligen satsa i år och bjuda besökarna på något extra. Våra mysrysiga nyheter för barnen är riktigt häftiga och att kunna maxa skräcken totalt under tre kvällar med Horror Nights känns också väldigt spännande. Därför är det så klart jättekul att vi redan fått så stort intresse och sålt så många biljetter, säger Sandra Wilke, vd på Furuvik.

Alla biljetter måste förbokas och det finns endast ett begränsat antal platser per dag.

Under Halloween är även Furuvik Havshotell och Furuvik Havskrog öppet där man kan boka Halloweenpaketet. Gästerna får då en natt på Furuvik Havshotell, entré till Halloween på Furuvik, frukostbuffé och fri parkering.

FAKTA HALLOWEEN PÅ FURUVIK

Halloween på Furuvik pågår i 8 mysrysiga dagar

23-24 oktober, 30-31 oktober samt 3-6 november kl. 12.00-18.00.

Priser

Vuxenbiljett (13+) – från 299 kr (entré och åk ingår).

Barnbiljett (3-12 år) – från 199 kr (entré och åk ingår).

Guldkort/Säsongskort vuxenbiljett (13+) – 249 kr (entré och åk ingår).

Guldkort/Säsongskort barnbiljett (3-12 år) – 179 kr (entré och åk ingår).

Halloweenupplevelser

Greve LéMuurs mysterium (nyhet) – Greve LéMuur är bror till Greve Dracula och professor i genetik. När han flyttade in på Furuvik tillagade han en brygd till sig själv och sina medhjälpare för att bättre passa in i miljön, men något fick väldigt fel. De förvandlades istället till hälften människor, hälften djur. Nu försöker de lura besökarna att dricka förvandlingsbrygderna.

Zombie-Expressen (nyhet) – Under en resa i Transsylvanien plockade Orientexpressen upp en passagerare som bar på en zombiesmitta. En efter en förvandlades passagerna till människoätande zombies men konduktören lyckades begränsa utbrottet genom att låsa in alla zombies i de sista vagnarna. Eller gjorde han det?

Stigen (nyhet) – En familjevänlig aktivitet där barnen ska leta efter ledtrådar för att hitta en piratskatt.

Hemsökta gården (nyhet) – På den gamla gården som en gång ägdes av storbonden Erk Jons har tiden stått still. När gården flyttades till Furuvik 1945 var det inte bara stock och sten som följde med, utan även gårdens hemsökta själar som var ovilliga att lämna jordelivet. Under Halloween, de dödas tid, kan vi levande människor skymta gårdens osaliga andar.

Creepy Carnival (nyhet) – Ett kringresande sällskap bestående av märkliga och missanpassade gycklare ledda av syskonparet Adolfi, bjuder på tveksamma föreställningar och märkliga ritualer till publikens förskräckelse.

Stenskogens häxor (nyhet) – Kom förbi och hälsa på Stenskogens häxor Ametista, Smaragda, Agata och Pyritea. Sjung en sång eller passa på att leka lite stenkull. Vid slutet av dagen bjuder häxorna även upp till ett häxigt minidisco som du inte vill missa.

Labyrinten – Vågar du ge dig in i labyrinten…vi kan inte garantera att du kommer ut.

Spindelinvasionen – vid området utanför apariet har spindlarna tagit över. Se upp för de stora spindlarna i träden!

Kaptensgården – Välkommen in och hälsa på familjen Sjöskum, den hundra år gamla spökfamiljen som flyttat in på gården. Ingen åldersgräns, men små barn bör gå in med vuxna.

Stallbackens häxor – Traktens häxor har lagom till Halloween bestämt sig för att slå sig ner i Furuviks gamla vagnslider vid Stallplan.

Sagoläsning i Kruthuset – Här kan både stora och små öron lyssna på kusliga historier!

Parkunderhållning

Halloweenväsen – minglar runt i parken och uppträder med jämna mellanrum på olika scener runt omkring i parken.

Eldshow (nyhet) – en gång om dagen är det eldshow på Stora Scen.

Attraktioner

Om vädret tillåter hålls alla attraktioner öppna.

Djur

Under Halloween på Furuvik kommer man kunna se de flesta av djuren (beroende på väder) förutom Nandu, Lemur, Mara och Sakiaporna.

Matupplevelser

Pumpkin & Pancakes – Här serveras rykande het pumpasoppa, pannkakor och lasagne.

Marshmallowgrillning – Vid Torvtaket öppnas det upp kiosk för försäljning av fika och varma drycker samt marshmallowgrillning.

Godisboden – I vår egen godisbutik finns det rysligt mumsiga godsaker för alla åldrar.

Cirkusrestaurangen – Klassiska Cirkusrestaurangen har öppet som vanligt under Halloween.

Fish & Chips – Vad vore Furuvik utan Fish & Chips?

Furuvik Havskrog – Furuvik Havskrog håller öppet under Halloween för både lunch och middag.

Boende

Halloweenpaketet – Med Halloweenpaketet får gästerna en natt på Furuvik Havshotell, en entré till Halloween på Furuvik, frukostbuffé och fri parkering. Halloweenpaketet kostar från 2 995 för två vuxna och två barn.

Spöktåget

I samarbete med Järnvägsmuseet kan du mellan 3-6 oktober ta det gamla ångtåget mellan Gävle och Furuvik, där personalen är utklädda för att skapa den rätta Halloweenkänslan.

FAKTA HORROR NIGHTS PÅ FURUVIK

Horror Nights anordnas på Furuvik efter stängning av det ordinarie Halloween-firandet den 4-6 november kl. 19.00-23.00.

Horror Nights är ett separat arrangemang, ingår inte i Halloween-entrén och årskorten gäller ej. Separata biljetter måste lösas och kostar från 249 kr (early bird-erbjudande 199 kr).

Horror Nights har den högsta av skräckfaktor och därför är åldersrekommendationen från 13 år.

Skräckupplevelser

Creepy Carnival (nyhet) – Ett område har tagits över av kringresande gycklare med onda uppsåt. De bjuder in dig till en show med eldartister och knivjonglörer…men de har inga planer på att låta dig komma ut…

Stigen (nyhet) – När du tar klivet in på “Stigen” ger du dig in på en vandring i mörkret inspirerad av Jurtjyrkogården, The Village, The Ritual och Blair Witch Project. Vågar du gå in i en riktig skräckfilm? Vi kan garantera att den inte har ett lyckligt slut…

Zombie-Expressen (nyhet) – Under en resa i Transsylvanien plockade Orientexpressen upp en passagerare som bar på en zombiesmitta. En efter en förvandlades passagerna till människoätande zombies men konduktören lyckades begränsa utbrottet genom att låsa in alla zombies i de sista vagnarna. Eller gjorde han det?

Labyrinten – Vågar du ge dig in i labyrinten…vi kan inte garantera att du kommer ut.

Kaptensgården – En ondskefull kapten och hans besättning med plundrande pirater förliste i en kraftig storm utanför Furuvik år 1521. Av de vrakdelar som sköljdes upp på land byggdes den gamla Kaptensgården och det sägs att de osaliga själar som slukades i djupet nu går igen på gården. Vågar du bege dig in i gårdens mörker och möta de onda andarna?

Onda väsen – stryker runt i parken och dyker upp när du minst anar…

Parkunderhållning

Eldshow (nyhet) – två gånger under kvällen är det eldshow på Stora Scen.

Horror Nights Creep Show (nyhet) – kl. 20 och kl. 22 på Stora Scen.

Attraktioner

Om vädret tillåter hålls våra större attraktioner öppna.

Matupplevelser under Horror Nights

Cirkusrestaurangen – Klassiska Cirkusrestaurangen har öppet som vanligt under Halloween.

Pumpkin & Pancakes – Här serveras rykande het pumpasoppa, pannkakor och lasagne.

Fish & Chips – Vad vore Furuvik utan Fish & Chips?

Furuvik Havskrog – Furuvik Havskrog håller öppet under Halloween för både lunch och middag.

Djur

Under Horror Nights är inga djurområden tillgängliga för besökare.

Spöktåget

I samarbete med Järnvägsmuseet kan du mellan 3-6 oktober ta det gamla ångtåget mellan Gävle och Furuvik, där personalen är utklädda för att skapa den rätta Halloweenkänslan. En avgång tar dig till Horror Nights från Gävel och en avgång tar dig från Horror Nights till Gävle.







Annika Troselius

Informationschef på Parks and Resorts

annika.troselius@parksandresorts.com

0708-58 00 50

För pressbilder, besök vår bildbank på: http://mediabank.parksandresorts.com/search?categoryidpath=furuvik:5

Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, badland och konsertarena, naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan 1900. Sedan 2008 återfinns Nordens enda primatforskningsstation i parken. Furuvik är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt den europeiska branschorganisationen EAZA. En av parkens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om djur och natur. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin.