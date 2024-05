Simon Blomqvist föreslås som ny styrelseledamot i Fantasma Games AB (publ)

Aktieägare i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), föreslår inför årsstämman den 22 maj 2024 att Simon Blomqvist väljs in som ny ledamot i styrelsen. Därtill föreslås omval av styrelseledamöterna Eric Holmberg, Martin Fagerlund, Antonia Svensson, Johan Styren och Johan Königslehner samt att Eric Holmberg omväljs till styrelsens ordförande.

Om Simon Blomqvist, född 1990

Simon har en M.Sc. inom finans från Handelshögskolan i Göteborg och har flera års erfarenhet inom finansiell analys, investeringar och bolagsfinansiering. Simon arbetar idag som investeringsanalytiker på Knutsson Holdings Family Office och har tidigare arbetat som finansiell analytiker på Volvo Treasury AB.

Simon äger 5 500 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Närmare detaljer beträffande övriga förslag till årsstämman framgår av kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen till beslut som har publicerats på Bolagets webbplats: www.fantasmagames.com.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ)

E-mail: fredrik@fantasmagames.com

Tel: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games AB (publ)

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.