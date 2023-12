Starbreeze utvecklar och publicerar spel baserat på Dungeons & Dragons® IP

Starbreeze Entertainment meddelar idag att man har licensierat världens främsta rollspel – Dungeons & Dragons® – för användning i det kommande spelet Projekt Baxter. Starbreeze licensierar varumärket från Wizards of the Coast, varumärkesinnehavaren av Dungeons & Dragons® och ett dotterbolag till Hasbro, Inc. Det kommande spelet är planerat att släppas 2026, där Starbreeze kommer att agera som både utvecklare och utgivare.

Spelet, med det interna kodnamnet Projekt Baxter, utspelar sig i Dungeons & Dragons®-värld och kommer att innehålla Starbreeze hörnstenar av kooperativ multiplayer, livslångt engagemang genom en Games as a Service-modell, community-fokus och en upplevelse av episka mått. Projekt Baxter kommer att lanseras på alla större plattformar 2026 och inkluderar cross-play. Spelet kommer att produceras i Unreal Engine 5.

“Det är svårt att föreställa sig en bättre kombination än Dungeons & Dragons och Starbreeze – båda med sin grund i kooperativa och spelardrivna upplevelser, ‘spela på ditt sätt’ och oändlig omspelbarhet. När vi tittade på potentiella varumärken för vårt kommande projekt var Dungeons & Dragons alltid högst upp på vår lista och jag är otroligt glad över att kunna tillkännage denna licens. Jag vill tacka Wizards of the Coast för ett fantastiskt partnerskap. Utvecklingen av spelet är i full gång, och vi ser fram emot att 2026 leverera ett fantastiskt action-äventyr i Dungeons & Dragons.”, säger Tobias Sjögren, VD för Starbreeze.

“Dungeons and Dragons har ett extraordinärt år”, säger Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing på Wizards of the Coast och Hasbro. “Våra spelvarumärken, inklusive Dungeons & Dragons, fortsätter att attrahera fantastiska partners när vi exekverar vår plan att utöka vår digitala spelportfölj genom licensiering och utveckling. Vårt samarbete med Starbreeze är ett utmärkt exempel på denna strategi. Med deras imponerande spel och passion för Dungeons & Dragons är vi övertygade om att de kommer att skapa en upplevelse som kommer att glädja fans över hela världen.”

Håll utkik för mer information om Projekt Baxter på Starbreeze hemsida www.starbreeze.com och sociala mediekanaler X (Twitter) och LinkedIn .

För mer information, vänligen kontakta

Tobias Sjögren, VD, Starbreeze Entertainment

Telefon: +46(0)8-209 208

E-post: ir@starbreeze.com

Om Wizards of the Coast (engelska)

Wizards of the Coast, a division of Hasbro (NASDAQ: HAS), develops legendary games that inspire creativity, spark passions, forge friendships, and foster communities around a lifetime love of games. Wizards delivers compelling experiences for gamers across tabletop and digital gaming through its best-known franchises MAGIC: THE GATHERING and DUNGEONS & DRAGONS and Hasbro’s unparalleled portfolio of approximately 1,500 brands. With headquarters in Bellevue, Washington and studios in Austin, Montreal, Raleigh, and Renton, Wizards is dedicated to fostering world class talent to create unforgettable play experiences on all platforms. To learn more about Wizards, please visit our company website and social channels (@Wizards on Twitter and LinkedIn).

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B. Läs mer på www.starbreeze.com