Svenskarnas e-handelsvanor: Shoppingen tredubblas på söndagskvällarna

Vilken tid och dag nätshoppar vi svenskar mest? Klarna presenterar nu sin Konverteringskalender, som kartlägger de svenska konsumenternas e-handelsbeteende. Söndagskvällar klockan 21-22 är den timme i veckan då överlägset flest handlar på nätet i de flesta produktkategorierna.

Klarna har undersökt konsumenternas e-handelsbeteende i 11 olika produktkategorier under perioden januari till augusti 2022. Kartläggningen visar vilken tid på dygnet svenskar handlar mest inom vilka kategorier, samt på vilka veckodagar det sker.

Söndagar klockan 21 är den tid och dag i veckan då flest svenskar handlar på nätet. Jämfört med en genomsnittlig timme under resten av veckan nästan tredubblas försäljningen av barnprodukter; kläder och skor; elektronik; skönhet och hälsa; smycken och accessoarer; hem och trädgård samt sport och fritid under just denna timme. Minst antal beställningar, i alla produktkategorier, görs på fredagar och lördagar. På fredagar spenderas svenskarna i genomsnitt 21 procent mindre än övriga veckodagar.

– Svenskar besöker nätbutiker och shoppar löpande under veckan. Men en veckodag står verkligen ut när vi tittar på när svenska folket näthandlar. Flest köp görs på söndagskvällarna.Vi vet att det svenskar särskilt uppskattar med näthandeln är att kunna göra prisjämförelser och att nätet erbjuder ett större utbud. Och för många är det lättare att hitta tid på söndagskvällen för att jämföra olika alternativ och shoppa smart under en ledig dag. Det är bara i åldersgruppen 66 år och äldre som mönstret bryts, de handlar mer online under dagtid, säger Klarnas Sverigechef Jesper Eriksson.

Vi köper nöje på lillördag och erotiska leksaker innan läggdags

Även om svenska konsumenter e-handlar mest på söndag finns det intressanta skillnader mellan olika produktkategorierna. Svenskarnas inköp av biltillbehör är vanligast på måndagskvällarna klockan 22 (240 % mer än en genomsnittlig timme), nöjen beställer svenska konsumenter klockan 11 på onsdagsförmiddagarna (215 % högre än en genomsnittlig timme) och matvaror läggs i varukorgen på måndagar klockan 21 (269 % högre än en genomsnittlig timme). Erotiska leksaker köps mest på söndagskvällarna, dock lite senare än övriga produktkategorier, vid klockan 23.

Unga e-handlar på kvällen och äldre gör sina inköp på lunchen

Det finns betydande skillnader i olika åldersgruppers konsumtionsmönster. Ungdomar i åldern 18-25 gör sina inköp på måndags- och söndagskvällar. Ingen annan dag i veckan är omsättningen i denna grupp så hög som dessa två dagar. Konsumenter som är 66 år eller äldre handlar extra mycket på måndagar runt lunchtid.

Sett till produktkategorier finns det också tydliga generationsskillnader. När det kommer till erotiska leksaker gör den äldsta åldersgruppen flest inköp på måndagskvällarna medan den största försäljningsvolymen i de övriga åldersgrupperna äger rum på söndagskvällarna. Medan personer mellan 18-45 år gärna gör dessa inköp efter klockan 23 på kvällen genomför ålderskategorin 46 till 65 år köpen vid 19-tiden.

Smycken och accessoarer näthandlar flest klockan 21 på söndagar, förutom i åldersgruppen 26-35 (måndag klockan 22) samt bland konsumenter som är 66 år eller äldre (tisdagar klockan 16).



Fler intressanta insikter från Klarnas Konverteringskalender om den svenska e-handeln hittills i år:

Om man bortser från stående beställningar av matkassar peakar e-handelns försäljning av mat och dryck under måndagskvällarna klockan 21. Då ökar försäljningen med hela 269 procent jämfört med en genomsnittlig timme under en vanlig vecka.



Högst försäljning per timme av erotiska leksaker under veckan sker runt klockan 23 på söndagen. Då är e-handeln i kategorin 240 procent högre än den genomsnittliga veckotimmen. Minst erotik, handlar svenskarna på fredagar.



När konsumenter handlar från mobila enheter ser köpbeteendena lite annorlunda ut än när de shoppar via dator. Inom kategorin barnprodukter kan den största försäljningsökningen ses på fredagsförmiddagar istället för sent om söndagarna. Även vid inköp av skönhetsprodukter finns det ett trendbrott. Här görs de flesta inköp i mobilen vid lunchtid på måndagar – snarare än på söndagskvällar, som annars är den stora försäljningstoppen för produktkategorin.









