Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand vinner två internationella utmärkelser

Wicket Gamings dotterbolag Wegesrands projekt firar stora triumfer på “International Serious Play Awards” i Toronto. “Abenteuer Hanse” vinner guld i kategorin museiutbildning medan “Rail Experience” får pris för sina simuleringar av företags- och yrkesfärdigheter. Dessa utmärkelser bekräftar Wegesrands globala spetskompetens inom seriösa spel och lärande.

Två projekt från Wegesrand har nu tilldelats de åtråvärda “International Serious Play Awards” vid Serious Play Conference i Toronto. Den interaktiva museiappen “Abenteuer Hanse” från The European Hanseatic Museum Lübeck vann guldmedalj i kategorin “Serious Games Designed for Museum / Visitor Center Education”. Den interaktiva inlärningsplattformen “Rail Experience” för järnvägslogistikföretaget Captrain tilldelades en silvermedalj i kategorin “Serious Games and Simulations Designed for Corporate/Vocational Skills”.

Priserna delas ut av Serious Play Conference, en av världens ledande konferenser för seriösa spel och spelbaserat lärande. Priserna uppmärksammar enastående kommersiella titlar och studenttitlar som används i utbildning eller fortbildning.

Abenteuer Hanse – Europeiska Hansamuseet har revolutionerat sin syn på utbildning med introduktionen av “Abenteuer Hanse”. Denna innovativa Augmented Reality-tur bjuder in familjer, barn, tonåringar, unga vuxna och enskilda besökare till en lekfull och interaktiv resa genom Hansaförbundets uppgång och fall. Utvecklad som en del av “dive in program for digital interactions”, har denna engagerande upplevelse finansierats av den tyska federala kulturfonden och erbjuder ett mångsidigt och fördjupande alternativ till traditionella museibesök. Den visar hur digitalt, berättelsebaserat lärande kan berika kulturell utforskning.

Rail Experience är en innovativ mobil utbildningsapp för järnvägsarbetare som utvecklats i samarbete med Captrain Deutschland GmbH. Den revolutionerar utbildningen av järnvägsarbetare genom att erbjuda tillgängligt och engagerande mobilt lärande. Applikationen möjliggör personlig inlärning genom interaktivt innehåll, minispel och realistiska arbetsmiljösimuleringar. Med möjlighet att få tillgång till utbildningsinnehåll var som helst och nätverka med andra deltagare, säkerställer Rail Experience effektiv kompetensutveckling för blivande järnvägsarbetare.

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, kommenterar:

“Dessa internationella erkännanden gör hela teamet stolt och bekräftar vår kompetens inom edtech och serious games.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com .

Om Wegesrand

Wegesrand är verksamt inom områdena utbildning, spel och film. Med ett omfattande nätverk av experter utnyttjar företaget innovationspotentialen, särskilt mot bakgrund av digitaliseringen. Tvärvetenskapliga team från de olika branscherna inom digital medieproduktion skapar unika lösningar, inklusive interaktiva upplevelser för museer. Wegesrand har utvecklat många projekt och tillämpningar där verktyg som gamification eller serious games möjliggör en modern och effektiv kunskapsöverföring.

För mer information, se Wegesrands webbplats www.wegesrand.net









