Wiget fördubblar omsättningen under fotbolls VM

Barclays förespår en 65% ökning i bettingvolym under pågående fotbolls VM. Den totala betting.volymen väntas uppgå till $35 miljarder med ökande volymer per match ju längre in i turneringen vi kommer. Varje kvartsfinal förväntas omsätta över $1 miljard och fortsätta upp till $2.5 miljarder under finalmatchen.

I det här klimatet ser Blick en ökad investeringsviljan från dotterbolaget Wigets kunder gällande kampanjer och positionering för att öka sina marknadsandelar. De kunder som har huvudfokus på Europa och Sydamerika väntas få den bästa exponeringen.

”Vi ser en kraftig uppgång sedan oktober och vi har fortfarande en bit kvar av december med mycket aktivitet i annonsnätverket. Under oktober och november gav aktiviteten en fördubbling av omsättningen för vårt affärsområde, Digital marknadsföring jämfört med samma period förra året. Vi kommer se effekter av ett forbolls VM under lång tid framöver då Wigets kunder fortsätter kommunicera med sina slutkunder över våra plattformar även efter att mästerskapet är slutspelat. Wigets omsättning utgör ca 50% av Blicks totala omsättning.”, säger Erik Ahlberg, vd Blick Global

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential, inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.