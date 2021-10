Workday presenterar en djupare digital upplevelse för anställda med Workday Everywhere

STOCKHOLM, Sweden, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör inom molnlösningar för företag inom ekonomi och HR , tillkännagav idag lanseringen av Workday Everywhere, paketerade anslutningar som tar uppgifter och insikter från Workday direkt till digitala arbetsmiljöer för att hjälpa organisationer att förbättra anställdas upplevelser. Med Workday Everywhere kan anställda snabbt få tillgång till Workday i sitt arbetsflöde utan att växla mellan olika applikationer. Arbetsgivare kan använda Workday Everywhere för att leverera en enkel och uppkopplad upplevelse som förbättrar medarbetarnas produktivitet och engagemang.

Workday Everywhere är det senaste erbjudandet från Workday för medarbetare upplevelser och stödjer en pågående satsning för att öka engagemanget med en öppen och friktionsfri upplevelse som möter människor där de befinner sig genom att ta Workdays erbjudande till deras digitala miljö. Med Workday Everywhere fortsätter Workday att göra framsteg på den resa som började med Workday för Microsoft Teams och Slack i syfte att skapa mer intuitiva upplevelser för Workdays kundbas som innehåller mer än 55 miljoner anställda.

Framåtblickande initiativ för bättre medarbetarupplevelse i en ny arbetsvärld

COVID-19-pandemin skapade utmaningar gällande att behålla personal och produktivitet, efterföljande hybrida arbetsmodeller har fått organisationer att införa teknik för att stödja sin arbetskraft på ett bättre sätt. Detta har blivit en prioritet för personalchefer och informationschefer som vill ge sina anställda – av vilka många nu tillbringar större delen av dagen i en digital arbetsmiljö – bästa möjliga upplevelse. Workday Everywhere möjliggör en gränslös upplevelse där anställda kan få tillgång till Workday från ett brett utbud av miljöer, inklusive samarbetsverktyg, intranät, applikationer och plattformar för medarbetarupplevelser som Microsoft Viva.

Med Workday kan CHROs och CIOs arbeta tillsammans för att skapa mer effektfulla upplevelser som är skräddarsydda för individuella behov och tillräckligt smidiga för att anpassas till förändrade förhållanden.

Kunder som använder Workday Everywhere drar också nytta av följande:

Förbättrad produktivitet och välbefinnande hos de anställda. Med hjälp av maskininlärning (ML) för personifiering och förutsägelser, tillhandahåller Workday Everywhere rätt information, uppgifter, insikter och rekommendationer till anställda när de behöver dessa – samt insikter om vilka åtgärder som kan behövas eller vilka faktorer som kräver uppmärksamhet i ett visst ögonblick. En anställd kan till exempel få ett proaktivt meddelande om han eller hon inte har tagit ledigt under de senaste sex månaderna, med ett förslag om att överväga en paus eller semester, för att främja välbefinnande och engagemang på jobbet.

Med hjälp av maskininlärning (ML) för personifiering och förutsägelser, tillhandahåller Workday Everywhere rätt information, uppgifter, insikter och rekommendationer till anställda när de behöver dessa – samt insikter om vilka åtgärder som kan behövas eller vilka faktorer som kräver uppmärksamhet i ett visst ögonblick. En anställd kan till exempel få ett proaktivt meddelande om han eller hon inte har tagit ledigt under de senaste sex månaderna, med ett förslag om att överväga en paus eller semester, för att främja välbefinnande och engagemang på jobbet. Mer effektivitet för större engagemang. Anställda kan få tillgång till uppgifter och data från Workday – var som helst och när som helst – utan att behöva lämna den digitala arbetsplatsen, intranätet eller det samarbetsverktyg som de använder. En person kan till exempel ta ett foto från en mobil enhet av ett kvitto och sedan skicka in detta i Workday samtidigt som han eller hon befinner sig i Slack-gränssnittet.

Anställda kan få tillgång till uppgifter och data från Workday – var som helst och när som helst – utan att behöva lämna den digitala arbetsplatsen, intranätet eller det samarbetsverktyg som de använder. En person kan till exempel ta ett foto från en mobil enhet av ett kvitto och sedan skicka in detta i Workday samtidigt som han eller hon befinner sig i Slack-gränssnittet. Enkel och säker integration. Workday Everywhere är enkelt att installera och gör det möjligt för CIO:er att enkelt integrera Workday i sitt befintliga IT-ekosystem. All data överförs mellan Workday och användaren med samma säkerhets- och dataskyddsstandarder som kunderna förväntar sig av Workday-applikationer.

Kommentarer till nyheterna

“Framåtsträvande CHROs och CIOs runt om i världen förlitar sig på Workday för att få rätt data, insikter och teknik för att forma sina anställdas upplevelser”, säger Jeff Gelfuso, chief design officer, Workday. “Genom att utforma Workday Everywhere med människan i centrum har vi gjort det enkelt att kommunicera, få tillgång till information och slutföra uppgifter i Workday från vilken digital miljö som helst – allt utan att avbryta arbetsflödet. Vi kommer att fortsätta att investera i att leverera fantastiska upplevelser för våra kunder för att hjälpa dem att förbättra medarbetarnas engagemang, nöjdhet och tillhörighet såväl som företagets affärsresultat.”

“Medarbetarupplevelsen är numera en topprioritet för vd:ar runt om i världen, men spridningen av tekniska plattformar försvårar detta”, säger Josh Bersin, global industrianalytiker och dekanus, Josh Bersin Academy. “Workday Everywhere är en briljant strategi som ger anställda tillgång till Workday från vilken plattform som helst, något som gör tillvaron betydligt enklare för såväl anställda och chefer som HR och IT.”

Tillgänglighet

Workday Everywhere är för närvarande tillgängligt utan extra kostnad för Workday Human Capital Management-kunder via Workday for Slack och Workday for Microsoft Teams ; Workday Cards for Microsoft Viva Connections förväntas bli tillgängligt senare under kalenderåret.

För mer information:

Om Workday:

Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50% av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com .

© 2021. Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat:

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden inklusive bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden baseras endast på för närvarande tillgänglig information och vår nuvarande tro, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtblickande uttalanden relaterar till framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutsäga och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om risker uppstår, antaganden visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från resultaten som antyds av dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte lita på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-Q för det finansiella kvartalet som slutade den 31 juli 2021 och våra framtida rapporter som vi kan lämna in med SEC då och då, vilket kan få faktiska resultat att variera från förväntningarna. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga kan komma att ändras efter Workday och kan komma att inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper tjänster från Workday bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information:

Patrick Evenden, Workday

T: +44 (0) 797 19 14 990

E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt

T: +(0) 46 704 93 96 97

E: jonas.eklund@thepr.network