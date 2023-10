Klarna använder AI för att förhöja shoppingupplevelsen i global höstlansering

Sign in med Klarna

Sign in med Klarna Nu kan konsumenter använda sitt Klarna-inlogg för en smidigare inloggning och utcheckning hos anslutna återförsäljare, vilket eliminerar behovet av att komma ihåg flera användarnamn och lösenord. Funktionen finns tillgänglig globalt, där återförsäljare kan integrera tjänsten för att ge Klarna-konsumenter en sömlös shoppingupplevelse.