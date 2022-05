Klarna ja Polar julkaisivat kansainvälisen kumppanuuden

Klarna, johtava kansainvälinen vähittäispankki-, maksu- ja ostopalvelu sekä suomalainen urheiluteknologian edelläkävijä Polar Electro Oy ovat ilmoittaneet solmivansa yhteistyösopimuksen.

Helsinki, 16.5.2022 – Verkkomaksamisen ja -ostamisen markkinajohtaja Klarna ja hyvinvoinnin sekä urheilun mittaamisen edelläkävijä Polar ovat tänään ilmoittaneet uudesta, kansainvälisestä yhteistyöstä. Kumppanuus tuo Klarnan monipuoliset ja sujuvat maksutavat Polarin miljoonien asiakkaiden saataville.

Tulevaisuudessa kumppanuutta on tarkoitus laajentaa maksutapojen tarjoamisesta myös kasvu- ja markkinointipalveluyhteistyöhön.



”Verkko-ostamisen suosion kasvaessa haluamme tarjota kuluttajille mieluisan tavan maksaa yhä useammalla elämän osa-alueella. Nyt solmittu yhteistyö tuntuu erityisen merkitykselliseltä, sillä Polar on rakastettu kotimainen urheilu- ja hyvinvointibrändi, jolla on äärimmäisen korkeat vaatimukset suorituskyvylle ja asiakaspalvelulle”, Klarna Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz kertoo.

Kumppanuus lanseerataan ensimmäisenä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, minkä jälkeen sitä laajennetaan myös useille muille markkinoille. Yhteistyön myötä Klarnan sujuvat ja monipuoliset maksutavat tulevat osaksi Polarin verkkokauppaa. Klarna tarjoaa Polarin asiakkaille aisemempaa pidemmän maksuajan sekä mahdollisuuden maksaa osissa.

“Tänä päivänä kuluttajat odottavat ostokokemuksesta ja asiakaspalvelulta enemmän. Klarnan kanssa lanseeratun yhteistyön avulla voimme tuoda entistä sujuvamman palvelukokemuksen verkkokauppaamme ja tarjota entistä monipuolisempia ja joustavampia maksuvaihtoehtoja”, sanoo Liisa Puran en, Polarin Nordic Managing Director.

Klarnan uudet maksutavat ovat saatavilla Polarin verkkokaupassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tästä päivästä lähtien.







