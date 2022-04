Klarna matchar kundernas donationer i appen under Earth Week

Via Klarnas Give One-initiativ kan kunder skänka pengar till organisationer som arbetar för planetens hälsa. Under Earth Week matchar Klarna alla kunddonationer som görs via Klarna-appen.

Klarna förbättrar också tjänsten som spårar utsläpp av koldioxid (CO2 Emissions Tracker), vilket ger kunder detaljerad information om en produkts påverkan under varje del av dess livscykel.

Earth Day Edit hjälper kunder att shoppa mode som är snällare mot planetens hälsa, med över 100 Good On You-klassade varumärken i våra Medvetna Kollektioner.

Stockholm, 19 april 2022 – Klarna är en ledande global bank-, betal- och köptjänst som hjälper konsumenter att spara tid och pengar, fatta välgrundade beslut och ha full kontroll över sin ekonomi. I dag annonserar Klarna en rad initiativ som ska bidra till en friskare planet. Under årets Earth Week matchar Klarna alla kunddonationer som görs till Give One, vilket är Klarnas egna initiativ som verkar för planetens hälsa. Klarna uppgraderar nu även tjänsten i appen som spårar utsläpp av koldioxid, vilken ger kunder ännu bättre insyn i ett köps miljöpåverkan. Dessutom breddar Klarna sina Medvetna Kollektioner i Klarna-appen för att på så sätt tipsa kunder om miljövänliga och etiskt producerade kläder, skor och accessoarer.

Matchar donationer för planetens hälsa

Sedan Klarnas Give One-initiativ lanserades för 1 år sedan har företaget avsatt 9 miljoner dollar till lokalt förankrade organisationer som skyddar naturen och som arbetar för en friskare planet. Pengarna har fördelats på 9 organisationer för att möjliggöra för dessa att kunna skala upp sitt arbete. En av organisationerna är Buglife, en brittisk ideell organisation som arbetar för att rädda pollinerande insekter som bin och fjärilar. En annan organisation är Accion Andina som syftar till att skydda och restaurera en miljon hektar av Andernas skogsekosystem.

Organisationerna har valts ut med hjälp av Give Ones Impact framework, i samarbete med Milkywire. I ramverket prioriteras initiativ som ger positiva effekter för klimatet, den biologiska mångfalden samt för lokala samhällen. Under Earth Week kan Klarnas kunder donera pengar via Klarna-appen till fyra viktiga områden för planetens hälsa: vilda djur, planeten, havet och skogen. Klarna matchar alla donationer som görs under perioden.

Hjälper konsumenter till hållbara val

Klarna inför nu även globala förbättringar av företagets populära tjänst för att spåra utsläpp av koldioxid, CO2 Emissions Tracker. Funktionen kommer framöver inte bara att visa det beräknade koldioxidavtrycket för varje köp som görs i Klarna-appen utan även tillgängliggöra detaljerad information om produktens utsläpp genom hela livscykeln. I CO2 Emissions Tracker-verktyget finns dessutom fakta och tips som hjälper konsumenterna att använda och återvinna redan inköpta produkter på ett mer hållbart sätt.

Genom CO2 Emissions Tracker-verktyget kan kunder också välja att skänka pengar till Klarnas och Milkywires Climate Transformation Fund, där fokus ligger på att ge stöd åt de lösningar som ger mest effekt i kampen mot klimatförändringarna. Under Earth Week kommer Klarna att matcha alla donationer till Climate Transformation Fund med motsvarande summa. Bland de organisationer och företag som får ta del av donationerna finns bland annat Heirloom, som arbetar med att ta fram teknik som med hjälp av vanliga mineraler ska fånga in koldioxid direkt ur luften och lagra den under jord. En annan är Husk, som skapar biokol (en form av träkol tillverkad av skal från ris) som används som gödning av ekologiska lantbrukare för att öka skörden och återställa jordens välmående.

Klarna kommer även att lansera den medvetna kollektionen ”Earth Day Edit”. Initiativet bygger på företagets nystartade partnerskap med Good on You, världens ledande plattform för betygsättning av olika varumärkens hållbarhetsarbete inom modebranschen. Kollektionen har satts ihop särskilt för Earth Week och visar upp produkter från varumärken som har fått betyg 5 (det vill säga högsta betyg) i Good On Yous skala, och alla produkter går att köpa. Betygen baseras bland annat på en medveten resursanvändning och avfallshantering, policies för energiförbrukning och koldioxidutsläpp samt kemikalieanvändning och avfall.

David Sandström, Chief Marketing Officer på Klarna: ”Vår vision är att ge våra kunder möjlighet att rösta med plånboken för att få till en förändring. Med vår förbättrade tjänst för att spåra utsläpp kan de nu få detaljerad information om hur deras köp påverkar miljön. Vi är glada över att kunna ge kunderna det här kraftfulla verktyget, som tillsammans med möjligheten att kunna donera pengar samt våra hållbara kollektioner, ger dem mer kunskap om sina köp och kan agera därefter.”

Klarna fortsätter att växa globalt och finns nu på 45 marknader med fler än 147 miljoner aktiva användare och över 400 000 globala detaljhandelspartners. Tack vare sin storlek kan Klarna bidra till en mer hållbar framtid och vara en positiv kraft framåt, både för samhället och för planeten.



Donationer under Earth Week

Under Earth Week, den 18–24 april, kommer Klarna att matcha alla donationer till Give One samt Climate Transformation Fund, som görs via Klarna’s app (Milkywires donationsplattform).

