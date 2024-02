Klarnas AI-assistent hanterar två tredjedelar av kundservicechattarna redan under sin första månad

Stockholm, 27 februari, 2024 – Klarna presenterar idag sin AI-assistent byggd på OpenAI-teknik. Assistenten har nu funnits tillgänglig för kunderna i en månad, och resultaten talar sitt tydliga språk:

AI-assistenten har haft 2,3 miljoner konversationer, motsvarande två tredjedelar av Klarnas kundservicechattar

Den gör motsvarande arbete som 700 heltidsanställda kundservicemedarbetare

Kundnöjdheten är i nivå med mänskliga kundservicemedarbetare

Mer exakt ärendehantering – vilket har lett till 25 procent minskning av återkommande förfrågningar

Klarnas kunder löser nu sina ärenden på mindre än 2 minuter – att jämföra med ett genomsnitt på 11 minuter tidigare – en förbättring med hela 82 procent

Den är tillgänglig i 23 länder, dygnet runt och kommunicerar på fler än 35 språk

Uppskattas leda till en vinstförbättring på 40 miljoner dollar för Klarna under 2024

Klarna har också sett en enorm förbättring i kommunikationen med lokala invandrar- och expatsamhällen över alla marknader tack vare AI-assistentens breda språkstöd.

Assistenten, som är byggd på OpenAI-teknik och tillgänglig i Klarnas app, är utformad för att förbättra shopping- och betalningsupplevelsen för Klarnas 150 miljoner konsumenter världen över, och kan hantera en rad uppgifter från flerspråkig kundservice till hantering av återbetalningar och returer samt främja sunda finansiella vanor. Lanseringen innebär ett stort steg framåt i Klarnas vision om en helt AI-driven finansiell assistent som ska spara tid, bekymmer och pengar för konsumenter och samtidigt göra den globala banksektorn mer effektiv och konsumentfokuserad. Nya spännande funktioner är redan på gång och kommer att läggas till i AI-assistenten inom kort.

Klarnas kunder kan självklart även fortsättningsvis välja att chatta med en människa också.

“Klarna är i absolut framkant bland OpenAI:s partners när det gäller adoption och praktisk tillämpning av AI,” säger Brad Lightcap, COO på OpenAI. “Tillsammans låser vi upp den enorma potential AI har för att öka produktiviteten och förbättra våra dagliga liv.”

“Detta AI-genombrott i kundinteraktion innebär oslagbara upplevelser för våra kunder till bättre priser, intressantare utmaningar för våra anställda, och bättre avkastning för våra investerare,” säger Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd för Klarna. “Vi är oerhört exalterade över denna lansering, men den understryker också den djupa inverkan på samhället som AI kommer att ha. Vi vill återigen betona och uppmuntra samhället och politiker att noggrant överväga detta och tror att ett omsorgsfullt, informerat och stadigt förvaltarskap kommer vara avgörande för att navigera genom den pågående transformationen av våra samhällen.”



Följande nyckelfunktioner är nu tillgängliga för konsumenter över hela världen:

24/7 tillgång till kundserviceexpert: Klarnas AI-assistent är en tillförlitlig och ständigt tillgänglig resurs för alla typer av kundservicebehov. Den hanterar skickligt ett brett spektrum av förfrågningar, inklusive återbetalningar, returer, frågor relaterade till betalningar, avbokningar, tvister och felaktigheter i fakturor, och säkerställer snabba och effektiva lösningar.

Din personliga finansiella assistent: Klarnas AI-assistent erbjuder realtidsuppdateringar om dina utestående saldon och kommande betalningar, för att säkerställa att du aldrig missar en Klarna-betalning. Den hjälper också med tydlig förståelse för din köpkraft, förklarar dina utgiftsgränser och orsakerna bakom dem, vilket ger dig möjlighet att göra informerade och säkra shoppingbeslut.

Flerspråkigt chattstöd: Talar du arabiska? نعم بالطبع! Och vad sägs om franska? Oui bien sûr, comment puis-je vous aider? Oavsett varifrån du kommer och vilket språk du talar, är Klarnas AI-assistent alltid redo att chatta på ditt modersmål – och skickligt hantera förfrågningar på över 35 språk.

