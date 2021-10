Låna 500 000 kr – Jämför lån presenterar de bästa privatlånen

tis, okt 26, 2021 20:55 CET









Jämför lån har jämfört samtliga långivare och låneförmedlare och utsett de bästa valen som listats nedan. Dessa är några av de bästa alternativen på marknaden när privatpersoner vill låna 500 000 kr. Oavsett om de vill ha hjälp med att jämföra de olika långivare som erbjuder denna typ av lån, eller om de vill ta till sig av våra tips om ett passande alternativ.

Värt att veta om är dock att det idag finns en uppsjö av olika långivare att vända sig till. Beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut, varför och till vad man vill låna 500 000 kr, samt vad de olika långivarna i fråga har för krav och villkor kan en viss långivare passa mer eller mindre bra. Tanken är att konsumenter med denna vägledning ska hitta det bästa lånet på 500 000 kr.

Låna 500 000 kr – De bästa lånen just nu

Att på egen hand direkt veta vilket av alla alternativ av långivare som kan erbjuda lån på 500 000 kr kan vara svårt. Därför har vi sammanfattat några av de bästa alternativen av både separata långivare och olika låneförmedlingstjänster för att konsumenter snabbt ska få en överblick av vilka som anses vara bäst just nu.

Coop Medmera – fördelaktigt för Coop-medlemmar

Att ansöka om att låna 500 000 kr via Coop Medmera är ofta mest fördelaktig för dem som redan är medlemmar hos Coop. Det beror inte bara på att personer som är medlemmar kan få lägre ränta på sitt lån – alltid 1% lägre än den som sätts individuellt. Utan som medlem har man också andra fördelar och förmåner som kan dras nytta av som låntagare.

Väljer man Coop som långivare kan man bland annat själv anpassa återbetalningstiden på 2-15 år beroende på behov – den effektiva räntan styrs därefter, men kan landa på max 10,36% baserat på de uppgifter och den kreditinformation som långivaren får från personen. Man får svar om vilka krav och villkor som gäller just ditt lån så snart ansökan är inskickad.

Värt att nämna är dock att den som vill låna 500 000 kr (över 350 000 kr) via Coop måste ansöka med en medsökande. Detta gör man dock enkelt direkt via Coops hemsida.

Axo Finans – bästa låneförmedlaren för förmånliga villkor

Axo Finans är en låneförmedlingstjänst där den som vill söka om 500 000kr i lån kan få hjälp med att hitta det bästa alternativet för låntagare bland mängder av banker och långivare. Detta innebär inte bara att processen om att hitta det bästa lånet för låntagaren går mycket smidigare och enklare. Utan med Axo behöver den som vill ansöka om ett lån också bara skicka in en enda ansökan och därmed även bara genomgå en kreditupplysning. Man alltså till exempel få ett låneanbud från Coop och sen jämföra det med andra passande alternativ för låntagaren.

Tack vare att Axo skickar din ansökan till flera långivare samtidigt, som i sin tur budar mot varandra för att bli ”ditt val”, kan man med denna tjänst ha möjligheten att låna 500 000 kr till riktigt förmånliga räntor och villkor. Man erbjuds även att låna utan säkerhet, samt att ta del av andra smarta lånetjänster som att samla smålån och krediter.

Zmarta – den smarta låneförmedlingstjänsten

Det finns en tydlig anledning till att tjänsten Zmarta heter just Zmarta. För kollar man vidare i vad denna låneförmedlare har att erbjuda inser man rätt snabbt att den är just det, smart. Via Zmarta kan den som vill låna 500 000 kr nämligen inte bara jämföra vilka av alla långivare som är den bästa för just låntagaren i denna situation. Utan tjänsten erbjuder även en allt-i-ett lösning för låntagare som i samband med detta lån vill jämföra försäkringar och elbolag.

Rent specifikt för låntagare som vill hitta den bästa långivaren för ett lån om 500 000 kr via Zmarta kan de hjälpa personen att hitta det alternativ som ger konsumenten bästa möjliga effektiva ränta. Via dem kan man nämligen jämföra hela 36 långivare via en enda ansökan, alltså via en enda kreditupplysning. Smart och smidigt.

Enklare – låneförmedlaren som underlättar

Precis som Zmarta är Enklare en låneförmedlingstjänst dit man kan vända sig om man vill få hjälp med att jämföra och hitta den bästa långivaren för konsumenten. Här jämförs bland annat de olika – 32 st – långivarnas effektiva räntor såväl som villkor och krav för att Enklare ska kunna ge det bästa förslaget.

Värt att nämna är att Enklare jämför långivare som erbjuder lån utan säkerhet för upp till 600 000 kr. För den som vill låna 500 000 kr är det alltså en användbar funktion. Vill man hitta det bästa lånet utan säkerhet på 500 000 kr är enklare ett bra alternativ som underlättar.

Norwegian – utöka ditt redan befintliga lån direkt

Sist men inte minst vill vi tipsa om långivaren Bank Norwegian. Detta är med andra ord en norsk bank där den som vill låna 500 000 kr kan ansöka om och bli godkänd för lånet trots att man är svensk. Om man dessutom redan är kund hos bank Norwegian är det otroligt smidigt att utöka ditt eller dina redan befintliga lån för att då få ett lånelöfte om 500 000 kr. Detta görs snabbt och smidigt till bra villkor och ränta, dessutom utan uppläggningsavgift.

Andra tjänster man som kund och låntagare hos bank Norwegian kan få tillgång till är refinansiering av lån man har hos andra långivare, samt möjligheten att teckna ett kreditkort på upp till 100 000 kr. Ett bra och tryggt alternativ även för nya låntagare.

Låna 500 000 kr med låg ränta

Att den som vill låna 500 000 kr också önskar hitta den långivare som erbjuder låntagare bästa möjliga ränta är inte konstigt. Att direkt hitta det bästa alternativet på marknaden är dock lättare sagt än gjort.

Något som kan underlätta rätt mycket är om den som är låntagare har tillgång till den senaste informationen om läget på marknaden just nu. Det kan man få genom att ta del av våra svar på de vanligaste frågorna om att låna 500 000 kr nedan:

Hur vet jag vilken ränta jag kan få på ett lån om 500 000 kr?

Vilken ränta man som låntagare kan få på ett lån på 500 000 kr kan vara väldigt varierande. Den ränta en viss långivare erbjuder lånesökare beror på ett flertal olika faktorer, framförallt din kreditvärdighet och din ekonomiska situation överlag.

Vilken ränta man blir erbjuden har dock också att göra med vilken långivare man vänder sig till och vilka krav och villkor just denna har. Följande faktorer är sådant som många gånger är avgörande för den ränta konsumenten blir erbjuden, samt är sådana som kan vara avgörande för att din ränta ska bli lägre:

Säkerheten man går in med . Om man ansöker om ett lån och går in med en säkerhet, så som ditt hus eller din bil, är sannolikheten större att man får låna dina 500 000 kr till lägre ränta. Detta då man med en säkerhet försäkrar banken om att man kan betala tillbaka de lånade pengarna trots att man kanske inte kan betala tillbaka i tid. Ju större säkerhet man går in med desto lägre ränta kan fås, oftast.

God kreditvärdighet och inkomst även i framtiden. Kan man bevisa för den långivare man vill låna hos att din kreditvärdighet kommer vara god, och din inkomst stabil även i framtiden kan även det bidra till att man får låna till lägre ränta. Ju mer pålitlig man som låntagare är i deras ögon desto bättre villkor kan man få.

Låna 500 000 kr utan säkerhet och UC – är det möjligt?

Absolut, för privatlån behövs ingen säkerhet, du kan låna upp till detta belopp utan att ställa ut en säkerhet för lånet.

Idag är det vanligt att man som låntagare ifrågasätter det faktum att den långivare man ansöker om lånet hos ska göra en kreditupplysning på en. Det inte bara då man kanske inte alltid vill bli granskad, utan det då det idag även är känt att en låntagare med många kreditupplysningar ofta har svårare att få lånet godkänt.

Man vill helt enkelt inte behöva genomgå en kreditupplysning i onödan. Men är det då möjligt att låna 500 000 kr utan UC, det vill säga utan att bli granskad av Upplysningscentralen? Svaret på den frågan är ja, det är möjligt. Det är däremot inte möjligt att helt och hållet undgå kreditupplysningen.

Men, det konsumenten som låntagare kan göra är att välja att kreditupplysningen genomförs av ett annat företag än just UC. Där är bland annat Bisnode ett populärt alternativ. Om man dessutom väljer att söka efter bästa långivare för ett lån om 500 000 kr via någon av de låneförmedlare vi tipsat om ovan kommer endast en kreditupplysning görs på låntagaren trots att man får möjligheten att jämföra flertalet olika långivare och lån.







