Loomis offentliggör nya mål och presenterar strategi för 2022 – 2024

På kapitalmarknadsdagen, som hålls digitalt idag, offentliggör Loomis nya mål och presenterar en uppdaterad strategi under temat ”At the Centre of the Payment Ecosystem”.

Strategin innebär att Loomis kommer att förflytta sig allt högre upp i värdekedjan genom att: 1) accelerera kärnverksamheten, 2) öka fokuset på tjänster med fasta månadsintäkter s.k. ”recurring revenue”, 3) kombinera fysiska och digitala kunderbjudanden, 4) vara den ledande aktören på marknaden inom ESG och 5) fortsätta utveckla Loomis-modellen.

Loomis utdelningspolicy, som innebär att 40 – 60 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna, är oförändrad.

Målen i korthet för strategiperioden

Finansiella mål

Intäkter: Genomsnittlig valutajusterad tillväxt om 5-8 procent per år

Rörelsemarginal (EBITA): 12-14 procent för 2024

Hållbarhetsmål

Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019. Avser scope 1 & 2 sammantaget

Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021

Intäkter

Inga specifika intäktsmål sätts för de olika produktlinjerna utan tidigare kommunicerade ambitioner avseende uttagsautomater, fysisk utländsk valuta (FX) och Loomis Pay ska ses som en integrerad del av målet om en valutajusterad tillväxt om 5-8 procent per år. Loomis prioriterar tillväxt inom fyra områden där potentialen är hög:

tjänster med fasta månadsintäkter. Det gäller primärt SafePoint, både i USA och i Europa, samt utökade tjänsteerbjudanden avseende uttagsautomater. Arbetet avseende uttagsautomater drivs genom separata kunskapscenter i Europa och USA

fortsatt expansion av Loomis Pay på befintliga marknader. Utrullning av Loomis Pay på minst en marknad i kontinentala Europa sker under 2022

fortsatta förvärv inom kärnverksamheten på befintliga marknader och förvärv av teknikbolag som stöder Loomis tjänsteerbjudanden

fortsatta insatser för att driva outsourcing av kontanthantering (CMS) på samtliga marknader

Rörelsemarginal

Loomis marginalexpansion baseras på:

snabbare ökningstakt av intäkter från tjänster med högre rörelsemarginal som SafePoint och uttagsautomater men även CMS och FX kommer att bidra

lägre kostnadsbas i Europa och USA genom de åtgärder som genomfördes till följd av pandemin under 2020 och 2021

fortsatt effektiveringsarbete på Loomis drygt 400 lokalkontor

fortsatt utveckling av prissättningsmodeller

Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019 för scope 1 & 2

Koldioxidutsläppen reduceras genom:

ökande andel fordon som drivs med elektricitet

ökade investeringar i tekniska verktyg som bidrar till mer miljövänligt körbeteende

ökande andel fossilfritt bränsle

succesiv övergång till lättare fordon

Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021

Antalet förlorade arbetsdagar reduceras genom:

utbildning

fortsatta investeringar i tekniska verktyg som bidrar till en säkrare arbetsmiljö

”Loomis har en stark position på den internationella värdehanteringsmarknaden och den kommer vi att ytterligare förstärka. Vi ligger i absolut framkant vad gäller teknisk utveckling. Våra kunder efterfrågar i stor utsträckning ännu mer avancerade tekniska lösningar och det öppnar upp goda möjligheter för våra avancerade och miljövänliga tjänster som t.ex. SafePoint och Loomis Pay”, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.



Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.loomis.com .

23 mars 2022







Patrik Andersson

Vd och koncernchef

Mobiltelefon: 076-111 34 00

Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kristian Ackeby

Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98

Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker

Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580

E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 08:30.